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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    26.07.2019 - 13:17| AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,31 artışla 102.358,73 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 313,73 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,75 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,04 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,27 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,36 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de, 2. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla ve kişisel tüketim harcamaları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 ve 103.400 seviyelerinin direnç, 100.600 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

    2,5 metrelik kara yılan korkuttuMersin'in Silifke ilçesinde bir limon ağacında görülen 2,5 metre uzunluğundaki kara yılan, çevredeki vatandaşları korkuttu. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucunda bulunduğu yerden alınan yılan, doğal yaşam alanına bırakıldı.
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