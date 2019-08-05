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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    05.08.2019 - 13:12| AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,2 artışla 99.874,59 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 195,15 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,41 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,30 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 7,83 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,99 tekstil, deri oldu.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de yayımlanacak hizmet sektörü ve bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin direnç, 99.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

     

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