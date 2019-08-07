Borsa günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 183,83 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,24, holding endeksi yüzde 0,04 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,70 ile ticaret, en çok gerileyen ise yüzde 2,44 ile metal ana sanayi oldu.

Analistler, öğleden sonra yurt içinde hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de mortgage başvuruları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.