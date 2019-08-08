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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    08.08.2019 - 13:28 | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 0,72 artışla 98.760,60 puandan tamamladı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 704,13 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,1 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,1 düşerken, holding endeksi yüzde 0,35 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 5,38 ile gıda ve içecek, en çok gerileyen ise yüzde 0,69 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde haftalık para ve banka istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de, haftalık işsizlik başvuruları ve toptan eşya stokları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 100.600 seviyelerinin direnç, 98.000 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

     

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