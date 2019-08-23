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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    23.08.2019 - 13:22| AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısını yüzde 1,02 artışla 96.362,95 puandan tamamladı.

    Günün ilk yarısında BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 968,70 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,6 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,28, holding endeksi yüzde 1,49 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,01 ile metal ana sanayi, en çok gerileyen ise 0,78 ile kimya, petrol, plastik oldu.

    Analistler, öğleden sonra yurt içinde finansal kesim güven endeksi, yurt dışında ABD'de birinci el konut satışları verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 97.000 seviyesinin direnç konumuna geldiğini kaydetti.

     

    Yüzde yüz yerli! 3 yıl sürdü...Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) Silah Fabrikası'nda tamamen yerli imkanlarla üretilecek PMT-76 platform makineli tüfeğin tasarım ve prototip çalışmaları tamamlandı.
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