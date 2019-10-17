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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    17.10.2019 - 13:09 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,30 artışla 94.422,83 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 285,61 puan artarken, toplam işlem hacmi 1,8 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,43 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,82 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 0,55 ile iletişim oldu.

    Analistler, Barış Pınarı Harekatı konusundaki gelişmeler ve ABD ile yürütülen diplomatik ilişkilerin gündemin odağındaki yerini koruduğunu belirterek, Türkiye'de bulunan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yapacağı görüşmelerden gelecek haberlerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını bildirdi.

    Öğleden sonra yurt dışında ABD'de sanayi üretimi verisinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 92.500 seviyesinin destek, 95.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

     

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