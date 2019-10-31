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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    31.10.2019 - 13:13 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,36 artışla 99.043,55 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 351,53 puan artarken, toplam işlem hacmi 2,4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,58 ve holding endeksi yüzde 0,50 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında, en fazla kazandıran yüzde 2,27 ile taş,toprak, en çok gerileyen ise yüzde 2,63 ile iletişim oldu.

    Analistler, gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci politikaları, yurt içinde faizlerin düşüş eğilimini sürdürmesi ve yükselen ekonomik güven endeksi ile Türk lirası varlıkların değerlenmeye devam edebileceğini belirterek, ABD ile diplomatik ilişkiler nedeniyle oluşan baskının uzun sürmesini beklemediklerini dile getirdi.

    Azalan jeopolitik risklerden en fazla fayda sağlayacak varlıkların başında Türk lirası varlıkların geldiğine değinen analistler, öğleden sonra yurt içinde Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) açıklayacağı Para Politikası Kurulu Toplantı Özetinin yurt dışında ise ABD'de kişisel gelir ve harcamalar başta olmak üzere veri gündeminin takip edileceğini söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 ve 97.200 seviyelerinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu söyledi.

     

     

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