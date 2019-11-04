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    HaberlerEkonomiBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    04.11.2019 - 13:19 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,64 artışla 100.079,59 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

     

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.616,85 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 2,12, holding endeksi yüzde 1,32 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,55 ile metal eşya, makina, en çok gerileyen ise yüzde 0,78 ile spor oldu.

    Analistler, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in, cuma akşamı yayımladığı Türkiye değerlendirmesinin ardından pay piyasalarının haftaya alıcılı başladığını ve pozitif seyrini sürdürdüğünü belirtti.

    Öğleden sonra ABD'de fabrika siparişleri ve dayanıklı mal siparişleri verisinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 98.500 seviyesinin destek, 102.500'ün direnç konumunda olduğunu dile getirdi.

     

    İstanbul'da ıspanak kabusu! "Gözlerimi kaybettim sandım"İstanbul’da ıspanakla birlikte yediği ottan zehirlenen Sevim Karacaner,“marketten ıspanak aldım. Onun içerisinde bilmediğim bazı otlar vardı ama ben elimi yaktığı için ısırgan olarak algıladım. Onu da doğradım içine şifa olur niyetine. Bilsem almazdım, doğramazdım. Bir an gözlerimi kaybettim sandım hala da etkisi sürüyor" dedi.
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