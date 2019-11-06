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    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa, günün ilk yarısında yükseldi
    06.11.2019 - 13:32 | | AA

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,10 artışla 100.623,21 puana yükseldi.

    Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile finansal, kiralama,faktoring oldu. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

     

    Kazaya neden oldu, yardım etmek yerine yaptıklarıyla şaşırttıOsmaniye'nin Kadirli ilçesinde, alışveriş yapmak için geldiği market önünde motosikletini durduran İlker Sarı, otomobile çarpan pikabın üzerine savrulması sonucu yaralandı. Kazaya neden olan otomobil sürücüsünün Sarı'ya yardım etmek cep telefonuyla konuşması, güvenlik kameralarına yansıdı.
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