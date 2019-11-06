Borsa, günün ilk yarısında yükseldi

Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 97,89 puan artarken, toplam işlem hacmi 3,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,03 değer kaybederken, holding endeksi yüzde 0,15 değer kazandı.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,17 ile sigorta, en çok gerileyen ise yüzde 0,87 ile finansal, kiralama,faktoring oldu. Analistler, öğleden sonra yurt dışında ABD Merkez Bankası üyelerinin açıklamalarının takip edileceğini bildirdi.

Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda sırasıyla 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini ifade eden analistler, düşüşlerde ise 98.500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.