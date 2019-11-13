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    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    13.11.2019 - 13:11 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,51 artışla 104.505,86 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 533,50 puan artarken, toplam işlem hacmi 4 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,62 ve holding endeksi yüzde 0,61 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,65 ile elektrik, en çok gerileyen ise yüzde 1,25 ile inşaat oldu.

    Analistler, bugün ABD Merkez Bankası (Fed) Başkanı Jerome Powell'ın Kongre'de yapacağı sunum, ABD Başkanı Donald Trump'ın azil soruşturmasında kamuya açık oturumları ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Trump ile görüşmesine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 102.500 seviyesinin destek, 105.000-105.500 bandının direnç bölgesi olarak öne çıktığını kaydetti.

     

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