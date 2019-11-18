BİST106.7811,33EURO6,35-0,06USD5,74-0,13ALTIN268,83-0,75
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    18.11.2019 - 13:14 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 1,31 artışla 106.757,31 puana ulaştı.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 1.377,60 puan artarken, toplam işlem hacmi 4,7 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 1,52, holding endeksi yüzde 1,43 değer kazandı. Tüm sektör endeksleri günün ilk yarısında yükselirken, en fazla kazandıran yüzde 5,10 ile orman,kağıt,basım oldu.

    Güne yükselişle başlayan BIST 100 endeksi, ABD ile Çin arasındaki görüşmelere yönelik iyimserliğin artması ve döviz kurlarındaki düşüşün pozitif etkisiyle analistlerin direnç olarak nitelendirdiği 106.000 puanı aşarak 106.500 - 107.000 bandında dengelendi.

    Analistler, bugün yurt içinde konut fiyat endeksi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası yetkililerinden gelecek açıklamaların takip edileceğini belirterek, 107.000 seviyesinin direnç konumunda bulunduğunu bu seviyenin kırılması durumunda 108.200'ün gündeme geleceğini kaydetti.

    TEM'de kaza! Gözyaşlarına boğulduKocaeli’de, TEM otoyolunda arıza yaparak emniyet şeridinde duran Tunuslu turistleri taşıyan tur midibüsüne arkadan gelen kamyonet çarptı. 5 kişinin yaralandığı kazada turistlerden biri, yakınlarını görüntülü arayıp, ağlayarak kazayı anlattı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

    İlyas Altan'a 7 yıl 6 ay hapis!

    Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

    Korkutan kaza! Kamyonet yan yattı

    BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

    BİM aktüel katalog | Bu hafta Salı ve Cuma günü indirimleri

    Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

    Şok itiraf! Rüyasında tecavüze uğradığını görünce...

    Sıradaki Haber