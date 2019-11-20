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    HaberlerEkonomi HaberleriBorsa günün ilk yarısında yükseldi
    20.11.2019 - 13:15 | | AA

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günün ilk yarısında yüzde 0,12 artışla 107.654,98 puana yükseldi.

    Borsa günün ilk yarısında yükseldi

    Günün ilk yarısında yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, saat 13.00 itibarıyla önceki kapanışa göre 126,31 puan artarak 107.654,98 puana çıkarken, toplam işlem hacmi 4,2 milyar lira düzeyinde gerçekleşti.

    İlk yarıda bankacılık endeksi yüzde 0,30 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,27 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,64 ile menkul kıymet, yatırım ortaklığı, en çok gerileyen ise yüzde 0,58 ile metal, ana sanayi oldu.

    Güne düşüşle başlayan BIST 100 endeksi, gün içinde 30 Nisan 2018'den bu yana en yüksek seviye olan 107.841,72 puanı gördü.

    Analistler, bugün yurt içinde merkezi yönetim brüt borç stoku verisi, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası'nın (Fed) ekim ayı toplantı tutanaklarının takip edileceğini belirtti.

    Teknik açıdan BIST 100 endeksinde 107.000'nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 108.000'i direnç konumuna geleceğini söyleyen analistler, olası kar satışları durumunda 106.000'in destek olarak izleneceğini kaydetti.

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