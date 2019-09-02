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    Haberler EkonomiBorsa haftaya yatay başladı
    02.09.2019 - 10:08| AA

    Borsa haftaya yatay başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi açılışta, 19,20 puan artışla 96.737,68 seviyesine yükseldi.

    Borsa haftaya yatay başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 19,20 puan ve yüzde 0,02 yükselişle 96.737,68 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,12 değer kazanırken, holding endeksi yüzde 0,23 düşüş kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,50 ile finansal kiralama, faktoring, en çok gerileyen ise yüzde 0,54 ile inşaat oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde, yükseliş eğiliminde hareket eden BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,84 değer kazancıyla 96.718,48 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt dışında Avrupa tarafında açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verilerinin takip edileceğini bildirdi.

    ABD'de resmi tatil dolayısıyla piyasaların bugün kapalı olacağını ifade eden analistler, ticaret savaşı, Brexit kördüğümü ve Arjantin'de başlayan sermaye kontrollerine ilişkin gelişmelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

    Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 95.000-95.500 bandının önemli destek bölgesi konumunda olduğunu belirterek, 97.400 direncinin güçlendiğini, bu seviyenin aşılması durumunda yükselişin ivme kazanabileceğini kaydetti.

     

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