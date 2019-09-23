BİST100.181-0,06EURO6,30-0,52USD5,74-0,09ALTIN279,46-0,24
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa haftaya yükselişle başladı
    23.09.2019 - 10:18 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 208,77 puan artışla 100.445,47 seviyesine yükseldi.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

     

    Açılışta BIST 100 endeksi, 208,77 puan ve yüzde 0,21 değer kazancıyla 100.445,47 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,29, holding endeksi yüzde 0,25 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,64 ile bilişim, en çok gerileyen ise yüzde 0,12 ile iletişim oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde 100.000-101.000 bandında dalgalı bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,10 azalışla 100.236,70 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün ABD ve Avrupa'da açıklanacak imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi verileri ile New York'ta devam eden Birleşmiş Milletler 74. Genel Kurul'undan gelecek haber akışının takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 98.900 seviyelerinin destek, 102.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.

     

    Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

    DGS ek tercih başvuruları ne zaman başlayacak? ÖSYM'den açıklama var mı?

    Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Çanakkale'de 90 düzensiz göçmen yakalandı

    Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

    Çakarlı araçlarla ilgili flaş karar!

    Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

    Ders almıyoruz! Falezlerde tehlikeli selfie

    Sıradaki Haber