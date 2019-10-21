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    HaberlerEkonomiBorsa haftaya yükselişle başladı
    21.10.2019 - 10:16 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,11 artışla 98.526,43 seviyesine yükseldi.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 111,09 puan ve yüzde 0,11 değer kazancıyla 98.526,43 seviyesine çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,28 değer kaybetti, holding endeksi yüzde 0,14 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,07 ile spor, tek gerileyen ise bankacılık oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde açıklanan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) beklenti anketinde enflasyon tahminlerindeki düşüş, bu hafta gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına yönelik faiz indirim beklentilerini artırdı.

    Perşembe günü gerçekleştirilecek PPK ve Avrupa Merkez Bankası toplantıları öncesi Suriye'nin kuzeydoğusundaki gelişmeler, Brexit ve ticaret müzakerelerine ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

    Analistler, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği, ECB'nin ise faizlerde değişikliğe gitmeyeceğinin tahmin edildiğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 100.000 ve 101.200 seviyelerinin direnç, 97.200 ve 96.400'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

    SPK'nın banka paylarına yönelik depo şartını kaldırdığını anımsatan analistler, banka hisselerinde geçen hafta ertelenen satışların bugün açılış itibarıyla hisse fiyatları üzerinde baskıya neden olduğunu ancak bunun geçici olacağını tahmin ettiklerini söyledi.

    SPK duyurusuna göre, BIST 30 Endeksi dahilindeki banka payları için 16 Ekim'de getirilen depo şartı uygulaması kaldırılırken, açığa satış yasağı devam edecek.

    Her gün aynı saatte bu balonu uçuruyorlar! Onun sayesinde haberimiz oluyor...Türkiye'nin 9 noktasından her gün gökyüzüne salınan meteoroloji balonları, atmosferin her bir katmanından sıcaklık, nem, basınç, rüzgarın hızı ve yönüne ilişkin verileri anlık olarak tahmin merkezlerine bildirerek, hava tahmini oluşturulmasında önemli rol oynuyor. Meteoroloji balonlarının gökyüzüne bırakılma anı havadan görüntülenirken, Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri hava tahmini yapan balonlarla ilgili İHA’ya bilgi verdi.
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