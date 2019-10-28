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    HaberlerEkonomiBorsa haftaya yükselişle başladı
    28.10.2019 - 10:04 | | AA

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta yüzde 0,17 artışla 100.385,44 seviyesine yükseldi.

    Borsa haftaya yükselişle başladı

    Açılışta BIST 100 endeksi, 169,49 puan ve yüzde 0,17 değer kazancıyla 100.385,44 seviyesine çıktı. Bankacılık ve holding endeksi yüzde 0,21 yükseliş kaydetti.

    Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,97 ile spor, en çok gerileyen ise yüzde 0,27 ile iletişim oldu.

    Geçen haftanın son işlem gününde sakin bir seyir izleyen BIST 100 endeksi, günü yüzde 0,13 azalışla 100.215,95 puandan tamamladı.

    Analistler, bugün yurt içinde piyasaların öğlene kadar açık olacağını ve 1,5 günlük Cumhuriyet Bayramı tatiline girileceğini belirterek, hafta genelinde ise perşembe Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının açıklayacağı yılın 4'üncü Enflasyon Raporu ve uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings'in cuma günü piyasalar kapandıktan sonra açıklaması beklenen Türkiye değerlendirmesinin takip edileceğini bildirdi.

    Yurt dışında ise çarşamba günü ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararı ile perşembe günkü ABD'nin büyümesi başta olmak üzere yoğun veri takviminin hafta boyunca yatırımcıların odağında bulunacağını aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde kısa vadede 102.500 ve 105.000-105.500 bandının gündeme gelebileceğini kaydetti.

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