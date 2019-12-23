Borsa haftaya yükselişle başladı

Açılışta BIST 100 endeksi, 302,54 puan ve yüzde 0,27 değer kazancıyla 111.479,29 puana çıktı. Bankacılık endeksi yüzde 0,17, holding endeksi yüzde 0,27 yükseliş kaydetti.

Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,19 ile gıda, içecek, tek gerileyen ise yüzde 0,07 ile spor oldu.

Geçen haftanın son işlem gününde alış ağırlıklı seyreden Borsa İstanbul'da, yüzde 0,52 değer kazanan BIST 100 endeksi, günü 111.176,75 puandan tamamladı.

Analistler, ABD ve Avrupa'da Noel tatillerini yılbaşı tatili ile birleştiren yatırımcılar nedeniyle bu hafta piyasaların açık olduğu günlerde de düşük hacimli ve sakin bir seyir izleyebileceğini bildirdi.

Bugün ABD'de dayanıklı mal siparişleri ve yeni konut satışları verisinin takip edileceğini ifade eden analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 110.000 seviyesinin destek, 112.500 puanın direnç konumunda olduğunu söyledi.