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    HaberlerEkonomi Haberleri Borsa İstanbul'dan yılın ilk rekoru geldi
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    02.01.2020 - 15:54 |

    Borsa İstanbul'dan yılın ilk rekoru geldi

    Borsa İstanbul, yeni yılın ilk işlem gününe yükselişle başlarken; sonrasında yükselişini sürdürerek yılın ilk rekorunu kırdı. BIST 100 endeksi şu dakikalarda rekor seviyeye yakın puanda işlem görmeyi sürdürüyor.

    Borsa İstanbul'dan yılın ilk rekoru geldi

    Borsa İstanbul 100 endeksi, yeni yılın ilk işlem gününe yüzde 0.42 artışla 114 bin 902 puandan başladı. BIST 100 endeksi sonrasında yükselişini sürdürerek, 115 bin 743 puana tırmandı ve yeni rekorunu kırdı.Hisse senetleri ise yaklaşık olarak yüzde 1.07 oranında değer kazandı. Bankacılık endeksi de 0.90 puanlık değer artışıyla 161 bin 606 puanda hareket ediyor.

    Analistler, öğleden sonra ABD'de açıklanacak imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 115 bin 500 seviyesinin direnç, 112 bin 500'ün destek konumunda olduğunu kaydetti.

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