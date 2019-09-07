Borsada gözler merkez bankalarına çevrildi

Eylül ayına hızlı başlayan BIST 100 endeksi, ilk haftada 100.000 puanın üzerini test etmesinin ardından haftalık bazda yüzde 2,4 yükselerek 98,987 puandan kapanış gerçekleştirdi.

BIST 100 endeksinin, ağustos ayında yüzde 5,3 değer kaybetmesi sonrası eylül ayının ilk haftasında özellikle banka pay piyasalarında yoğunlaşan alımlarla yükselişe geçmesi dikkati çekti.

Bankacılık hisseleri önderliğinde bu hafta 100.877 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, son işlem gününde etkisini artıran kar satışlarıyla kazançlarının bir kısmını geri verdi.

Analistler, yurt içinde beklentilerden iyi gelen Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve enflasyon verisinin, TCMB'nin faiz indirimine devam edeceği beklentilerini artırmasıyla Türk lirası varlıkların pozitif seyrettiğini kaydetti.

Merkez Bankasının faiz kararı 12 Eylül'de

Temmuz ayında TCMB'nin 425 baz puan indirerek yüzde 19,75'e çektiği politika faizinde indirimlerin devam edeceği tahminlerinin tahvil faizlerinde gerileme, Türk lirası ve pay piyasalarında ise değerlenmeye neden olduğunu aktaran analistler, merkez bankalarının kararları, ticaret savaşı, Brexit ve jeopolitik gelişmelerin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olacağını ifade etti.

12 Eylül'de TCMB ve Avrupa Merkez Bankasının (ECB), 18 Eylül'de ABD Merkez Bankasının (Fed), 19 Eylül'de de Japonya ve İngiltere Merkez Bankasının faiz kararlarının gündemin odağında yer aldığını dile getiren analistler, Brexit kördüğümü ile ilgili satranç tahtasına dönen İngiltere parlamentosundaki gelişmelerin de gündemi meşgul edeceğini söyledi.

İngiliz Parlamentosu, 29 Mart'ta gerçekleşmesi gereken anlaşmasız Brexit'i yasa çıkartarak engellemiş, hükümet AB'nin de onayıyla Brexit'i 31 Ekim'e ertelemişti. Bu tarihe kadar Başbakan Boris Johnson ve muhalefet partilerinin atacağı adımlara bağlı olarak anlaşmasız Brexit ya da erken genel seçim seçeneklerinin küresel risk iştahı üzerinde belirleyici olması bekleniyor.

Ekonomik verilerdeki toparlanma piyasaları destekliyor

Turkish Yatırım Araştırma Bölüm Başkanı Baki Atılal, Arjantin’de sermaye kontrolü uygulanacağı haberinin yarattığı kırılganlık beklentileriyle haftaya başlayan piyasaların, Hong Kong'da suçluların Çin'e iadesini içeren yasa tasarısının iptal edilmesi, İtalya'daki siyasi endişelerin azalması, anlaşmasız Brexit ihtimalinin düşmesi ve ABD ile Çin arasındaki ticaret müzakerelerine ilişkin iyimserlikle pozitife döndüğünü kaydetti.

Yurt içinde büyüme, enflasyon, imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, dış ticaret dengesi gibi başlıca makroekonomik verilerdeki toparlanma eğiliminin de Türk lirası varlıkları desteklediğine değinen Atılal, "Eylül ayında güçlü baz etkisi ile beraber yıllık enflasyonun yüzde 10’un bir miktar altına düşme olasılığının bulunması risk priminin 370’lere inmesine, tahvil faizlerinde yaklaşık 4 puan ve dolar/TL'de de yüzde 2’lik gerilemeye neden olunca BIST 100 endeksi de banka hisseleri öncülüğünde 100,877 seviyesine kadar yükseliş kaydetti." ifadelerini kullandı.

"Yükselişin devamı için 100.500 aşılmalı"

Atılal, global ve yurt içi konjonktürün korunması halinde dolar/TL'nin 5,64-5,72 bandında hareket etmesinin beklenebileceğine değinerek, BIST 100 endeksinde ise yükseliş eğiliminin devam etmesi için 100.500 üzerinde kalıcılık sağlanması gerektiğini söyledi.

Cuma günü etkisini artıran kar satışları ile BIST 100 endeksinde 98,500 desteğinin gündeme geldiğini ifade eden Atılal, bu seviyenin kısa vadede stop-loss (zarar kes) olarak değerlendirilmesi gerektiğini bildirdi.

Atılal, BIST 100 endeksinin 100.500 üzerinde kalıcılık sağlaması durumunda yeni hedefin 103.500 seviyesi olacağını kaydederek, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"Kısa vadede TCMB, ECB ve Fed'in toplantıları ile Brexit gelişmeleri gündemin odağında yer alacak. Bir haftalık periyotta İngiltere’de çok hızlı gelişmeler yaşanmıştı. Başbakan Boris Johnson’ın Brexit'in ertelenmemesi için sonuna kadar mücadele edeceğini açıklaması sonrası konuyla ilgili gelişmeler bir süre daha gündemi meşgul edecek. Yeni haftanın en önemli gündem maddesi ise TCMB'nin faiz kararı olacak."

TCMB'nin yanı sıra Fed ve ECB'den de genişlemeci adım bekleniyor

Atılal, manşet enflasyondaki olumlu seyre, çekirdek enflasyondaki düşüş ve önümüzdeki aylarda düşüşün devam edecek olması da eklenince faiz indirimi konusunda TCMB'nin elinin güçlendiğini belirterek, "Biz de yıl sonu yüzde 13,5’lik enflasyon beklentimiz dahilinde eylül toplantısında TCMB’den 300 baz puanlık indirim beklemekteyiz. Ekimde de faiz indirimlerinin devamı gelecektir." şeklinde konuştu.

12 Eylülde TCMB'nin yanı sıra ECB’nin de toplantısı olduğunu anımsatan Atılal, Avro Bölgesinde ekonomik aktivitedeki zayıflığın sürdüğünü, bu doğrultuda ECB’nin bu toplantı da faiz indiriminin yanı sıra yeni parasal genişleme adımı atabileceğini kaydetti.

Atılal, eylül ayının kalanında ise Fed'in takip edileceğini bildirdi. Fed Başkanı Jerome Powell'ın, Jackson Hole sempozyumunda yaptığı konuşmada Fed’in izleyeceği para politikası hakkında ipucu vermekten kaçındığını dile getiren Atılal, "ABD’de açıklanan veriler ekonomik görünüme ilişkin karışık bir tablo çizmeye devam ediyor. ABD ekonomisindeki ivme kaybının, Fed’in para politikasını genişlemeci yönde etkileyeceği beklentisine neden olduğundan uzun vadeli tahvil getirilerindeki düşüş eğilimi devam ediyor. Beklentiler eylülde Fed’in 25 baz puanlık indirim yapacağı yönünde." ifadelerini kullandı.