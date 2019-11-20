Borsadan bankalar için TL hamlesi

Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erişah Arıcan, Overnight Index Swap (OIS) eğrisinde son aşamaya geldiklerini belir-terek, “Bu sayede bankalar faiz risklerini yönetmek için döviz bağımlılığından kurtularak, faiz takası (IRS) işlemlerini, Takasbank’ın merkezi karşı taraf güvencesiyle yapmaya başlayabilecekler” dedi.

4. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi başladı. Sermaye piyasalarının tüm paydaşlarını buluşturan ve bu yıl “dönüşüm” tema-sıyla düzenlenen kongrede konuşan Prof. Dr. Arıcan, Borsa İstanbul Grubu olarak dönüşümü öncelikle 2019-2021 dönemi içerisinde dikkate aldıklarını, stratejik önceliklerini Türk sermaye piyasalarının derinleştirilmesi olarak belirlediklerini anımsattı. Arıcan, “Bu noktada Türk lirasının finansal piyasalardaki ağırlığını artırmak da bunun önemli bir parçası olmakta ve bu kapsamda sermaye piyasaları paydaşlarıyla süregelen yakın iş birliğimizin de devamına öncelik vermekte ve devamını hedeflemekteyiz” diye konuştu.

TLREF’e 12.6 milyar

Arıcan, dünyada swap işlemlerinin tezgahüstü piyasalarda gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Geçen yıl açılan ve 2019’da da hızla derinlik kazanan Borsa İstanbul FX Swap Piyasası’nın yaklaşık hacmi 2 milyar dolara ulaşmış bulunmaktadır. Bunun yanında Türk bankalarının faiz riskini daha verimli yönetme imkanına kavuşması amacıyla Borsa İstanbul tarafından Türk Lirası Gecelik Referans Faiz Oranı (TLREF) oluşturulmuş ve 17 Haziran’dan itibaren yayınlanmaya baş-lanmıştır. Bugün bu piyasamızda da repo pazarında 70 milyar liranın üzerinde bir işlem hacmi gerçekleşmekte. Yine TLREF’e dayalı tahvil ihraçlarımız da kısa sürede 12,6 milyar TL büyüklüğe ulaşmış bulunmaktadır.”

Yoğun çalışma

Arıcan, 10 bankadan oluşan komite yardımıyla bir haftadan 10 yıla kadar veri girilerek Overnight Index Swap (OIS) eğrisi oluştu-rulduğunu kaydederek, şu bilgileri verdi:

“Bu noktada son aşamaya geldik. Çok kısa sürede kamuoyuna bununla ilgili bilgilendirme yapılacak. Bu sayede bankalar faiz risklerini yönetmek için döviz bağımlılığından kurtularak, faiz takası (IRS) işlemlerini, Takasbank’ın merkezi karşı taraf güvencesiy-le yapmaya başlayabilecekler. Böylece uzun vadeli CCS (cross currency swap) ihtiyacı azalacak ve bunun doğal sonucu bankacılık sektörünün teminat olarak ihtiyaç duyduğu döviz likiditesinde azalma olacak.”

Arıcan, piyasalara yönelik adımlardan bahsederek, “Borsa İstanbul, 400’ün üstünde halka açık şirketi ve 1 trilyon lirayı aşan şir-ket değeri ve devir hızıyla bugün bölgenin en büyük borsası ve dünyanın en likit işlem platformlarından biri” diye konuştu.

Sermaye piyasaları stratejik

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) Başkanı Dr. Alp Keler şöyle konuştu: “Ülkemizin temel sorunlarından birisi kronik tasarruf eksiğimiz. Sağlıklı bir şekilde kalkınma için yurt içi tasarrufları mutlaka artırmamız, yatırım vadelerini uzatmamız, ardından yatırıma ve özellikle uzun vadeli yatırıma yönlendirmemiz gerekiyor. Sermaye piyasamızın yarattığı değerden tüm toplumun yararlanabilmesi, bu değeri maksimize etmek üzere, piyasamızın hükümetimizce stratejik sektör olarak belirlenmesini ve devlet programı olarak takip edilmesini öneriyoruz.”

İstanbul’da yeni bir hikaye

Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi İstanbul Finans Merkezi Daire Başkanı Dr. Serkan Yüksel, İstanbul’da finans alanında bir hikaye yaratmak istediklerini belirtti. Yüksel, “Finansal teknoloji çok yeni bir kavram. Bu konuda avantajlı olduğumuzu düşünüyorum. G20 ülkeleri arasında 17. sıradayız. Türkiye’de dinamik bir iş ortamı var. Türkiye’nin yeniliklere adapte olma konusunda başarılı olduğunu söyleyebilirim” diye konuştu.

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Başkan Vekili Şule Topçu Kılıç da, “Piyasada nereye gideceğini bilmeyen bir nakit var. Yatırım bankacılığı tarafında hala istenilen ürün çeşitliliği yok. Aynı zamanda kolay şekilde trade edilebilir ürünler olması önemli ki nakitte duran gerçek kişiler de yarın bir gün paraya ihtiyacı olduğunda hemen onu nakite çevirebileceğini bilmeli” dedi.

Kitle fonlamasıyla kolay halka arz

Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Birincil ve ikincil düzenlemelerini tamamladığımız paya dayalı kitle fonlaması yönteminin yakın zamanda sermaye piyasalarımızın önemli bir gündem maddesi olmasını beklemekteyiz” dedi. Kongrede yaptığı konuşmada kısa bir süre önce yasal düzenlemeleri tamamlanarak yürürlüğe gire kitle fonlaması üzerinde duran Taşkesenlioğlu şunları söyledi:

“Şirketlerin erken aşamada kitle fonlaması ile tanışmaları, ilerleyen aşamalarda çok daha kolay halka arz yapabilmelerine de imkan sağlayacaktır.”

Türkiye’nin yüksek ve kalıcı bir tasarruf düzeyine sahip olabilmesi ve uluslararası tasarrufların da ülkeye çekilebilmesi için sermaye piyasalarının rekabetçi bir yapıya kavuşturulması gerektiğini vurgulayan Ali Fuat Taşkesenlioğlu, “Sektörümüzün ve özellikle kongremizin önemli bir gündem maddesi olan İstanbul Finans Merkezi projesi, bu dönüşüm ihtiyacının bir sonucu olarak karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

Finans insanla bağ kurmalı

Finans sektörüyle reel sektör arasındaki bağın koptuğunu belirten Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan şunları söyledi:

“Finans sektörünün insanla olan bağını tekrar kurması lazım. Alternatif finans çalışmaları buna yöneliktir. Bunu da göz ardı etmiyor olmamız lazım. Geldiğimiz nokta dünyada var olan finansal yapının bu haliyle sürdürülemez olduğu bir nokta. Dünyadaki finansal yapının yeniden tarif edilmesi ve yeniden tanımladığı şeyin yeni dünyada sürdürülebilir olmalı.”