Borsa’nın yıldızı parlayacak

Borsa İstanbul’un mevcut ‘Yıldız Pazar’ ve ‘Ana Pazar’ yapısı, benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grupta yer alması hedefiyle kendi içinde ikiye ayrılarak 4 Kasım’dan itibaren Yıldız 1, Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde güncellenecek.



Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak.



Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.



Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacak.



Yeni kategoriler



Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada ‘Yıldız 1’ grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak. ‘Yıldız 2’de ise belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak.



Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172’si ‘Ana 1’de yer alarak Borsa İstanbul’un gövdesini oluşturacak. Yıldız pazarlar ve ‘Ana 1’ için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise ‘Ana 2’de gruplanacak. Şirketler grupların tüm kriterlerini yerine getirecek.



‘Daha derinlikli piyasa’



Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda daha derin ve likit piyasalar oluşturmak için yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmanın önemli olduğunu vurguladı.



Gönen, “Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve şirketlerle toplantılar yapılarak tüm paydaşların görüşlerini aldık” dedi.



Şirketlere 2 istisna var



Uygulamada 2 istisna bulunacak. Bunlardan ilki; piyasa değeri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler ‘Yıldız 1’de yer almıyorsa, ‘Yıldız 2’ye alınacak.

İkinci istisnai durumda ise ‘Ana 2’de yer alan piyasa değeri 15 milyon liradan ve 3 yıllık temettü getirisi yüzde 15’ten büyük olan şirketler ‘Ana 1’de sınıflandırılacak.