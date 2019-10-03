BİST103.5090EURO6,260,18USD5,710,12ALTIN275,051,07
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorsa’nın yıldızı parlayacak
    03.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Borsa’nın yıldızı parlayacak

    Borsa İstanbul’da Yıldız Pazar ve Ana Pazar yapısı, “Yıldız 1, Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2” şeklinde ikişerli gruplara ayrılacak

    Borsa’nın yıldızı parlayacak

    Borsa İstanbul’un mevcut ‘Yıldız Pazar’ ve ‘Ana Pazar’ yapısı, benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grupta yer alması hedefiyle kendi içinde ikiye ayrılarak 4 Kasım’dan itibaren Yıldız 1, Yıldız 2, Ana 1 ve Ana 2 şeklinde güncellenecek.

    Bu kapsamda Kolektif Yatırım Ürünleri ve Yapılandırılmış Ürünler Pazarı’nda yer alan gayrimenkul yatırım ortaklıkları, girişim sermayesi yatırım ortaklıkları ve menkul kıymet yatırım ortaklıkları Yıldız ve Ana pazara alınacak.

    Öte yandan daha önce pazarlar oluşturulurken sadece halka açık piyasa değeri dikkate alınırken, yeni uygulamada pazar/grup seçiminde toplam piyasa değeri, halka açıklık oranı, bireysel yatırımcı sayısı, kurumsal fon yatırım tutarı ve likidite kriterlerine de bakılacak.

    Yeni uygulama ile benzer büyüklük, derinlik ve likidite seviyesindeki payların aynı pazar ve grup içinde yer alması hedefleniyor. Bu şekilde BİST en uygun işlem esaslarını genel kurallarla grup bazında belirleme esnekliğine kavuşacak.

    Yeni kategoriler

    Borsada Yıldız ve Ana pazarlarda işlem gören 352 şirketi kapsayan çalışmada ‘Yıldız 1’ grubunda halka açık piyasa değeri 750 milyon liradan büyük, uluslararası seviyede piyasa likiditesine sahip şirketler yer alacak. ‘Yıldız 2’de ise belirlenen tüm kriterlerde eşik değerlerin üstünde yer alan şirketler bulunacak.

    Çalışma kapsamındaki şirketlerin 172’si ‘Ana 1’de yer alarak Borsa İstanbul’un gövdesini oluşturacak. Yıldız pazarlar ve ‘Ana 1’ için gerekli kriterleri karşılayamayan şirketler ise ‘Ana 2’de gruplanacak. Şirketler grupların tüm kriterlerini yerine getirecek.

    ‘Daha derinlikli piyasa’

    Borsa İstanbul Genel Müdür Vekili Mehmet Gönen, İstanbul Finans Merkezi hedefleri doğrultusunda daha derin ve likit piyasalar oluşturmak için yatırımcı sayısını ve çeşitliliğini artırmanın önemli olduğunu vurguladı.

    Gönen, “Yeni pazar düzenlemesinin şirketleri kendilerini yatırımcılara daha iyi anlatmaya teşvik etmesini bekliyoruz. Çalışma süresi boyunca SPK, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği ve şirketlerle toplantılar yapılarak tüm paydaşların görüşlerini aldık” dedi.

    Şirketlere 2 istisna var

    Uygulamada 2 istisna bulunacak. Bunlardan ilki; piyasa değeri 500 milyon liranın üzerinde olan şirketler ‘Yıldız 1’de yer almıyorsa, ‘Yıldız 2’ye alınacak.
    İkinci istisnai durumda ise ‘Ana 2’de yer alan piyasa değeri 15 milyon liradan ve 3 yıllık temettü getirisi yüzde 15’ten büyük olan şirketler ‘Ana 1’de sınıflandırılacak.

      Erzincan'da yangın! Ekipler oraya koştuErzincan'da bir evde çıkan yangın hasara neden olurken içeride mahsur kaldığı düşünülen evin sakini çobanı kurtarmak için itfaiye, jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri seferber oldu.
      daha fazla video için

      İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

      Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

      Son dakika... Akdeniz'de korkutan deprem!

      MasterClass kim kazandı 2 Ekim? MasterChef Türkiye'de ödül o yarışmacının...

      MasterClass kim kazandı 2 Ekim? MasterChef Türkiye'de ödül o yarışmacının...

      Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

      Suç ve Ceza Film Festivali Jüri Başkanı Zuhal Olcay

      ‘Soyut Ekspresyonizm’in öncülerinden Abbott öldü

      ‘Soyut Ekspresyonizm’in öncülerinden Abbott öldü

      Sıradaki Haber