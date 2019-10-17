Borusan Cat’te iş dijitalde

Şirket, nesnelerin interneti (IoT), yapay zeka ve büyük veriden beslenerek, servis ve ekipman sağlayıcısından, “müşterinin çözüm ortağı” noktasına her kapsamda dijitale odaklandı.



Gebze’de düzenlenen basın toplantısında konuşan Borusan Cat İcra Kurulu Başkanı Özgür Günaydın, nesnelerin interneti ve yapay zekâ teknolojilerine dayalı uygulamaların başında iş makinalarındaki olası arızaları önceden tespit ederek sektörde çığır açan Müneccim uygulamasının geldiğini vurguladı.



Yeni güç dijital

Günaydın, “25 yıl önce 37 kişilik bir ekip ve 9,5 milyon dolar ciro ile yola çıkan şirketin, bugün faaliyetlerine 6 ülkedeki 2.500’den fazla çalışanı ve 1 milyar dolar seviyesindeki cirosuyla devam ettiğini söyledi.



Özgür Günaydın, konuşmasına şu sözlerle devam etti:



“Geçtiğimiz 75 yılda iş makinaları sektöründe ürün ve servis ekonomisi modeli uygulandı. Yani makina ithal edip, satışını gerçekleştiriyor, sonrasında hızlı ve etkin bir servis hizmeti veriyorduk. Bu iş modeli, değişen sektör ve rekabet koşullarında müşterilerimize en iyi deneyimi yaşatmakta yetersiz kalmaya başladı. Biz de, değişime uyum sağlayarak ürün ve servis ekonomisini, deneyim ekonomisine dönüştürme yönünde çalışıyoruz. Bu kapsamda ana stratejimiz, iş makinaları temsilcisi bir şirketten, kapsamlı ve ihtiyaca yönelik önermelerle müşterilerimiz için bir çözüm ortağına dönüşmek.”

Muhasebe robotta

Borusan Cat, WeKing isimli uygulama ile dijital ve tek bir platformdan teknisyen planlama, takip ve raporlama ile kapsamlı bir operasyon yönetimini gerçekleştiriyor. Weking’deki robotlar, teknisyenlerin rotalarını bile optimize edecek şekilde süreçleri verimli hale getirdi.



Şirket, robotik süreç otomasyonuna yatırım ile iş yapma süreçlerini daha verimli hale getiriyor. Muhasebe departmanında tekrarlanan rutin işlerin tümünü robotlar yapıyor. Bu alanlarda yapılan yatırımlar, çalışanların zamanlarını daha yaratıcı işlere ayırmalarına olanak sağlıyor. Çalışanların motivasyonları artarken, işe bağlılıkları yükseliyor.



