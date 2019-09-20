BİST100.4730,13EURO6,32-0,02USD5,71-0,22 ALTIN275,700,03
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBorusan Lojistik eTA hızlı büyüyor
    20.09.2019 - 07:50 |

    Borusan Lojistik eTA hızlı büyüyor

    Borusan Lojistik eTA hızlı büyüyor

    Dijital lojistik platformu “Borusan Lojistik eTA”, 2019’un ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın üçüncü büyük lojistik platformu oldu. Kayıtlı kamyon sayısının 156 bine ulaştığını belirten Borusan Lojistik Genel Müdürü Mehmet Kalay şu bilgileri verdi:
    “Bu sisteme dahil olurken tüm belgelerini Borusan Lojistik ile paylaşan şoförler yük sahiplerinin beklentisini karşılayan bir tedarikçi havuzu oluşturuyor. Araçlara takip imkanı sağlayan eTA üzerinden, yük ve sevkiyatların tümü teslim noktasına Borusan Lojistik güvencesi ile ulaştırılıyor.” l EKONOMİ SERVİSİ

    Çaldıkları kasayı devirince bırakıp kaçtılarFatih'te yüzleri maskeli ve kimliği belirsiz 2 hırsız, çaldıkları çelik kasayı çuvala koyup motosiklete bağlı el arabasıyla taşırken yola devirdi. Kasayı tekrar el arabasına yüklemek isteyen şüpheliler, mahalle bekçilerinin olayı görmesi üzerine kasayı bırakıp kaçtı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

    Payitaht "Abdülhamid" fragman! Abülhamid'e yeni düşman...

    İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

    İstanbul'da çıkan orman yangınıyla ilgili flaş gözaltı!

    Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

    Her Yerde Sen 14. yeni bölüm fragman!

    Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

    Otobüs şoförü yolcularla birlikte hastayı acile götürdü

    Sıradaki Haber