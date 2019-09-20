Borusan Lojistik eTA hızlı büyüyor

Dijital lojistik platformu “Borusan Lojistik eTA”, 2019’un ilk 8 ayında, geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat büyüyerek, Avrupa’nın üçüncü büyük lojistik platformu oldu. Kayıtlı kamyon sayısının 156 bine ulaştığını belirten Borusan Lojistik Genel Müdürü Mehmet Kalay şu bilgileri verdi:

“Bu sisteme dahil olurken tüm belgelerini Borusan Lojistik ile paylaşan şoförler yük sahiplerinin beklentisini karşılayan bir tedarikçi havuzu oluşturuyor. Araçlara takip imkanı sağlayan eTA üzerinden, yük ve sevkiyatların tümü teslim noktasına Borusan Lojistik güvencesi ile ulaştırılıyor.” l EKONOMİ SERVİSİ