Boydak artık ‘Erciyes Anadolu’

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, Kayseri Organize Sanayi Bölgesi’ndeki firma binasında düzenlediği basın toplantısında, fonun kayyumluğunda yönetilen en büyük şirketler arasında Boydak Holding’in de bulunduğunu söyledi.

Yaklaşık 3 yıldır holdingi yönettiklerini anımsatan Gülal, bu zamanda sürekli yükselen bir başarı hikayesi yakaladıklarını aktardı. Gülal, başarılı bir yönetimle holdingi bugüne getirdiklerini dile getirerek, şu bilgileri verdi:

“Devraldığımız gün 5.8 milyar lira öz kaynağı olan holding, şu an 9 milyar lira öz kaynağa ulaştı. Burayı devirden bu yana yüzde 55 büyüttük.

Yine 5.5 milyar lirada aldığımız ciro şu anda 8.5 milyar liraya ulaştı. Ciro olarak da yüzde 70 büyüttük. Karlılıkta devir tarihinde 562 milyon lira olan bu rakam, bugün 865 milyon liraya ulaştı.

Burada da yüzde 54 artış sağlamış olduk. Aktif büyüklük olarak 7.6 milyar liraya alınan holding, bugün 12.6 milyar liraya ulaştı. Bugüne kadar yüzde 64 büyütmüş olduk.”

İmaj vurgusu

Muhiddin Gülal, holdingin ismininin değiştirilmesi sürecine ilişkin de, şunları dile getirdi:

“Bir araya gelmemizin farklı bir sebebi var. TMSF’nin yönettiği şirketlerin imajlarını da yönetmekle mükellefiz. Holdingimizin ismini FETÖ/PDY ile bütünleşmiş olması nedeniyle, değiştirme ihtiyacı ortaya çıktı.

Holdinge yeni bir imaj katmak adına bir isim ve logo yapma ihtiyacı hasıl oldu. Bu imaj değişikliğine istinaden bir değişiklik yaptık.”

Gülal’ın konuşmasının ardından gerçekleştirilen sunumda, şirketin adının ‘Erciyes Anadolu Holding’ olarak değiştirildiği açıklandı.

Toplantının ardından Gülal, bina önündeki eski holding flamasını indirerek yenisini göndere çekti.

Borç oranını düşürdük

Muhiddin Gülal, holdingi devraldıklarında 13 bin 240 çalışanı olduğunu, bugün bu rakamın 12 bin 232 kişiye düştüğünü de vurguladı. Bu rakamın azalışında FETÖ ile mücadelenin önemli payı olduğunu aktaran Gülal, daha az çalışanla çok yüksek bir performans gösterdiklerini kaydetti.

Holdingin banka borçları hakkında da bilgi veren Gülal, “Devraldığımız gün itibariyle holdingin 383 milyon dolar banka borcu vardı. Bugün bu rakam 101 milyon dolar seviyesinde” dedi.