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    18.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    BP Türkiye gençler için sahaya indi

    BP Türkiye, gençlerin sürdürülebilir kalkınma hedeflerine uygun projeler geliştirebilmelerine katkıda bulunmak amacıyla, 20  ilde üniversite öğrencilerinin sosyal sorumluluk projelerine destek verecek.

    BP Türkiye gençler için sahaya indi

    BP Türkiye; paneller, eğitimler ve workshoplarla 2 yılda 100 bin gence ulaşıp, zihinlerini harekete geçirmeyi hedeflediği ‘Gelişim Seninle’ projesinin tanıtımını düzenlenen basın toplantısı ile yaptı. BP Türkiye Ülke Başkanı Joe Murphy, “Türkiye’nin genç enerjisini geleceğe taşımak istiyoruz” dedi.

    BP Türkiye Kurumsal İletişim Müdürü Eda Gökay, burada yaptığı konuşmada, BP’nin benzer bir projeyi küresel çapta iki yıldır sürdürdüğünü belirterek, ‘Gelişim, Seninle’ projesinin Türkiye’nin ihtiyaçlarına göre şekillendirildiğini söyledi. Gökay,  bu anlamda ilk kez Türkiye’de sahaya indiklerini dile getirdi.

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