BTM, WinGlobal projesi ile Silikon Vadisi’ne açılıyor

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) girişimciliği teşvik için kurduğu Bilgiyi Ticarileştirme Merkezi (BTM) İstanbul’un global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak WinGlobal projesinin ilk mezunlarını Silikon Vadisi’ne gönderiyor. 5 girişim Silikon Vadisi’nde ABD’deki melek yatırımcılara projelerini sunabilecek. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, şunları söyledi:“Bu proje ile Türk girişimcilerin yenilikçi, teknolojik, fikirleri ve yıkıcı iş modelleri küresel arenadaki rekabette iddialı bir şekilde var olacak. Çünkü WinGlobal’i İstanbul ekonomisinin global ölçekteki rekabet gücünü ve bölgesel çekim gücünü artıracak bir proje olarak planladık.”