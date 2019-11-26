Bu ‘Cuma’ Bir Hafta... Hedef 5 Milyar Lira

Çılgın indirimler sunan ‘Black Friday’, Türkiye’de bir haftaya yayıldı. Normalde dünyayla eş zamanlı olarak 29 Kasım cuma günü tek gün olarak gerçekleşen indirimler, ülkemizde markalar tarafından farklı tarihlere kadar uzatılıyor.



Geçen hafta cuma gününden indirim başlatan markalar yanında indirimleri hafta sonuna da yayanlar da var. Yüzde 80’e kadar indirimler sunulan Black Friday’de internet ve normal perakende dahil 5 milyar TL’lik alışveriş yapılması bekleniyor.



Yoğun ilgi var



Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel, bu özel günün bir haftaya yayıldığını belirterek, “Perakendeye ciddi hareket katıyor. Markalar önemli indirimler sunuyor. Gelecek hafta cuma, cumartesi ve pazar olmak üzere üç gün pek çok marka indirimlerini devam ettirecek. Herkes indirimlere başladı bile. Ama asıl indirim cuma günü olacak. Cirolarda yüzde 50’den fazla artış bekliyoruz. Perakende sektörü kasım ayını çok hareketli geçiriyor” dedi.









TOBB E-Ticaret Meclisi Başkanı ve Gittigidiyor Genel Müdürü Öget Kantarcı ise, Black Friday’in son yıllarda Türkiye’de yoğun ilgi görmeye başladığını belirterek, şunları söyledi:



“Bilinirliği her yıl artan bu kampanya dönemini tüketiciler artık dört gözle bekliyor. Markalar bir günde sonlanan Black Friday’e yetişemeyen tüketicileri de göz önüne alarak bu kampanyayı bir haftaya yaymaya, bu dönemde çok özel indirimler sunmaya başladı.



Bu beklentiye cevap verilirken e-ticaret sitelerinin kampanyaları doğru yönetmesi de kritik. Kullanıcıya vaadinizi net anlatmanız, indirim oranları ile indirim yapılan ürün miktarı ve teslim süresini sektörel gerçekleri göz önünde bulundurarak belirlemeniz gerekiyor.



Hedef daha fazla satmak değil, tüketicilere avantajlı alışveriş fırsatı yaratmak ve onların e-ticaretin kolaylığından faydalanabilmesini sağlamak olmalı. Böyle dönemlerde aksaklık yaşanmaması ve kampanyaların şeffaf olması sektöre güveni artırır.”



İki kat artış



Black Friday’de satış hacminin her yıl katlanarak arttığını dile getiren Kantarcı, “BKM’nin verileri bize ışık tutuyor. 2018’de Black Friday’de Türkiye’de toplam kartlı ödeme 3.4 milyar TL oldu. Aynı gün yapılan kartlı harcamaların 1 milyar TL’si ise internette gerçekleşti. 2017’de bu tutar 565 milyon TL olduğundan, 2018’de 2 katlık artış görüyoruz.







Tüm sektör oyuncuları hazırlıklarını geçen yılın rekorunu kırmak üzere yapıyor. Bu yıl da en az 2 kat fazla alışveriş yapılacağını yani internette satışların 2 milyar TL’yi geçeceğini öngörüyoruz” değerlendirmesini yaptı.





‘Bereketli Cuma’yı 140 ülkeye taşıyor

Uluslararası online alışveriş sitesi Modanisa ise büyük indirimi “Bereketli Cuma” adıyla 5 kıtaya taşıyacağını duyurdu. Şirketten yapılan açıklamada, “Modanisa, 2019 yılının Bereketli Cuma’sında da dünyanın 140 ülkesine İstanbul’dan gönderim yapacak. 140 ülkeye e-ticaret yapan tek platform olma özelliğini taşıyan Modanisa, bu başarısıyla Türkiye’de üst üste 3 kez e-ihracat şampiyonu oldu. Bereketli Cuma indirimleri Türkiye’de kaban, mont, takım, tunik, elbise gibi yüzbinlerce üründe %50 olacak” denildi.



Geç saate kadar AVM’ler açık



Black Friday’de pek çok alışveriş merkezi geç saatlere kadar açık kalacak. Alışveriş Merkezleri ve Yatırımcıları Derneği (AYD) Başkanı Hüseyin Altaş, Efsane Cuma’da hem online alışverişte hem de alışveriş merkezlerinde ve mağazalarda cazip indirimler sunulduğunu kaydederek, şöyle konuştu:

“Sezon ortası yeni sezon ürünlerinin satıldığı dönemdeki bu indirim kampanyaları tüketiciler açısından oldukça güzel bir zamana rastgelmiş oluyor. AVM’lerimize de ek hareketlilik getiriyor. Geçen yıl kasım ayı endeks verilerine baktığımızda, cirolar bir önceki yılın kasım ayına göre yüzde 21.6 artmış. Efsane Cuma’nın perakende markalarımız ve AVM’lerimiz için pozitif bir etki yaptığını söyleyebiliriz.”





Çok farklı isimler verildi

ABD’den doğarak dünyaya yayılan Black Friday’e Türkçe’de ‘Kara Cuma’ demek yerine çok farklı alternatif isimler kullanılıyor. ‘Süper Cuma’, ‘Sürpriz Cuma’, ‘Şahane Cuma’, ‘Çılgın Cuma’, ‘Muhteşem Cuma’, ‘Efsane Cuma’ bunlar arasında.