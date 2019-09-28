Bu işin şakası yok!

‘Düdük’ ve ‘çanta’ talebi kat kat arttı

İstanbul’daki 5.8’lik depremin etkileri internetten alışverişlere anında yansıdı! Deprem çantası, düdük, ilkyardım çantası, kısa sürede en çok aranan ürünler arasına girdi. İnternetten düdük satışı bir günde 15 kat arttı. Satışı artan ürünlerde düdüğü, ilk yardım çantası, el feneri, uyku tulumu, battaniye ve çadır satışı takip ediyor. İnternette hazır olarak satılan deprem ve acil durum çantalarının fiyatları 75 liradan başlayıp 680 liraya kadar çıkıyo

Önceki gün deprem ve ilk yardım çantası satışlarının 6.5 kat arttığını söyleyen GittiGidiyor Ticari Direktörü Bülent Elçin, “Düdük satışları 15 kat, el feneri satışları 3 kat, uyku tulumu satışları ise 2.5 kat arttı. Ayrıca aynı tarihte battaniye satışlarında yüzde 70, çadır satışlarında ise yüzde 35 artış gerçekleşti” dedi. Elçin, arama sonuçlarına bakıldığında ise deprem çantası aramalarının 232 kat, deprem sensörü aramalarının 64 kat, dolap sabitleyici aramalarının 432 kat, düdük aramalarının 13 kat ve ilk yardım kiti aramalarının ise 10 kat arttığını ifade etti.

Normalde yılda 4-5 tane hazır deprem çantası sattıklarını, önceki günden beri ise yoğun talebe yanıt vermeye çalıştıklarını belirten kkduzmani.com sahibi Hakan Sakarya, “Deprem olduğu gün 80-90 kişi deprem çantasını sordu. Deprem olduğu gün 300 düdük sattık. Sitemizde de yoğunluk oluştu, ilk gün 6 bin kişi ziyaret etti” diye konuştu.

Toplu alım başladı

Deprem malzemeleri satışı yapan depremmalzemeleri.com yetkilisi Ahmet Kuru, ayda ortalama 10 adet deprem çantası satışı yapılırken son iki günde 40’a ulaştığını söyledi. Toplu siparişlerin arttığını kaydeden Kuru, “Daha önce uluslararası firmalar toplu sipariş verirken şu anda Türkiye’deki firmalar da alım için başvuruyor” dedi.

Çantada neler bulunmalı?

Düdük

İçme suyu

Çabuk bozulmayacak gıda

Ev-işyeri-araç yedek anahtarı

Bir miktar nakit para

Yedek kıyafet

Kimlik bilgileri

İlk yardım seti

Radyo ve pil

Kibrit ve çakmak

El feneri

Kalem-kâğıt

İlaç

Önemli telefon numaraları

Vanayı kapat şalteri indir

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, vatandaşların deprem sonrasında alacağı küçük önlemlerle kendilerini büyük bir tehditten kurtaracaklarını belirtti. NTV’de soruları yanıtlayan Dönmez, şu uyarılarda bulundu:

“Deprem vanaları binaların maruz kaldığı şiddete göre otomatik olarak gazı kesiyor. Bir de belli merkezlerde ana hatlarda koruyucu maksatlı hattın kopması sonucu gazı kesen sistemler yerleştirildi. Burada vatandaşların da uyması gereken temel kaide şu: Herhangi bir deprem anında depreme uygun güvenli bir yere geçmek, hemen bir anda tahliye etmemek, akabinde de bina girişlerindeki ana gaz vanalarını kapatıp güvenli bir şekilde binayı tahliye etmek. Çünkü biz şöyle bir şeyle karşılaşabiliyoruz. Bazen ocağın önünde vatandaşımız bir yemek pişiriyor olabilir. Alelacele çıkmış olabilir. Gaz kesilip sonra gaz geldiğinde alevsiz bir şekilde ortama doğal gaz sızması söz konusu olabilir. Depremden etkilenmediğimizden daha fazla belki bu doğal gazdan etkilenebiliriz. O açıdan vatandaşlarımıza deprem geçer geçmez evi taliye etmeden evvel muhakkak doğal gaz vanalarını kapatmalarını, elektrikleri açıksa söndürmelerini veya bir merkezi şalterleri varsa kapatmalarını tavsiye ediyoruz.”

Dönmez, önceki gün özellikle Boğaziçi elektrik dağıtım bölgesinde, depremin merkez üssüne yakın bölgelerdeki 22 trafo merkezinde kesintilerin söz konusu olduğunu belirterek, “Bunlar da sensörlerin devreye girmesinden kaynaklıydı” diye konuştu.

Marmara’nın % 63’ü sigortalı

Son deprem, vatandaşlara deprem sigortasını tekrar hatırlattı. Türkiye’de bu yıl itibarıyla 9.2 milyon konutun zorunlu deprem sigortası bulunuyor. Sigortalılık oranında Marmara Bölgesi yüzde 63 ile ilk sırada yer alıyor. Marmara’yı yüzde 53 ile Ege, Ege’yi ise yüzde 48 ile İç Anadolu takip ediyor.

Yıllık düzenlenen sigorta poliçelerinin primleri konutun tarzına, brüt yüzölçümüne ve bulunduğu bölgenin deprem riski derecesine göre hesaplanıyor. DASK, zorunlu deprem sigortası poliçesinin priminin hesaplanması için 5 risk bölgesi 3 farklı yapı tarzına göre belirlenmiş 15 fiyat tarifesi bulunuyor. İstanbul’da 100 metrekarelik bir konut için karkas yapılarda 100 ila 239 lira, yığma yapılarda 199 ila 294 lira, diğer yapılarda ise 77 ila 210 lira arasında değişiyor. Diğer illerde ise ücretler 5 risk bölgesine göre 40 lira ile 289 lira arasında farklılık gösteriyor.