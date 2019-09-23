'Bu krizden de yüzümüzün akıyla çıkacağız'

Ayık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İngiliz tur operatörü Thomas Cook'un iflasından Türk turizminin de olumsuz etkilenebileceğini söyledi.

İngiliz pazarının özellikle son iki yılda tırmanış içinde olduğunu aktaran Ayık, gelecekte de bu pazardan son derece büyük beklentileri olduğunu dile getirdi.

Thomas Cook'un da dünyada bilinen en eski tur operatörü ve 178 yıldır varlığını devam ettiren dünyanın en önemli seyahat markalarından biri olduğunu vurgulayan Ayık, şunları kaydetti:

"Bu bir talihsizlik aslında. İspanya, Portekiz, Yunanistan gibi ve başka kıtalardaki pek çok destinasyonlar bundan son derece olumsuz bir şekilde etkilenecek, ama tabii bizi en çok ülkemizdeki durum ilgilendiriyor. Bu tur operatörünün özellikle yoğun çalıştığı Kuşadası, Marmaris, Fethiye, Dalaman bölgelerinde birçok büyük ve küçük ölçekli işletmeler var. Çalışanlardan tedarikçilere kadar yansıyacak bir zincir söz konusudur."

ATOL'ün (İngiltere Kamu Otoritesi) bugünden itibaren Thomas Cook yolcularının sağlıklı şekilde İngiltere'ye dönmeleriyle ilgili sorumluluğu devraldığını ifade eden Ayık, devam eden konaklamaların ödeme yükümlülüğünün de ATOL'da olduğunu kaydetti.

"Destek paketi sektör açısından önemli"

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ile de görüştüklerine değinen Ayık, bakanlığın bir destek paketi için çalışma yürüttüğünü söyledi.

Bu paketin turizm sektörü açısından önemli olduğuna işaret eden Ayık, şu değerlendirmede bulundu:

"Mutlaka bizim bunu yüzümüzün akıyla yöneteceğimiz bir kriz halinde ele almamız lazım ve yönetmemiz lazım. Burada müşteriyi de mutlaka mağdur etmemek lazım. Dolayısıyla biz müşterilerimizi de elimizden geldiğince mağdur etmeyeceğiz, ama canımız da son derece acıdı. İşletmeci ve mal sahibi arkadaşlarımıza da çok fazla bir şey söyleyemiyorum fakat sakin olmalarını öneriyorum. Bu konularda deneyimli bir ülkeyiz, geçmişte de buna benzer olayları çok yaşadık. Bu krizden de inşallah yüzümüzün akıyla çıkacağız ama burada tabii ki desteğe ihtiyacımız var. Alacakların da peşinde olmamız lazım. Bu İngiliz hükümetinin de sorumluluğudur, bu konuda devletimizin de alacakların tahsili konusunda girişimlerde bulunmasını tüm sektör adına rica ediyoruz."

Ayık, Türkiye'ye gelen turistlerin mahsur kalması gibi bir durumun ise asla söz konusu olmadığını sözlerine ekledi.