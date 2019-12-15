Bu trendi kaçırmayın

Son iki yıldır 4 kat artış görülen kültür turizminin en büyük destekçilerinden biri tren rotaları oluyor. Türkiye’nin turizminde farklı bölge ve değerleri açığa çıkaran bu popüler rotaların çoğunda trenler tam dolulukla hizmet veriyor. Üstelik trenler, pek çok ulaşım türüne göre daha uygun fiyatlı seçenekler sunuyor. Boğaziçi Ekspresi’nden Van Gölü Ekspresi’ne; Göller Ekspresi’nden Doğu Ekspresi’ne kadar trenle seyahat mümkün. Bazı ekspresler bölgeler arasında şehirleri birleştirip hem ulaşım hem de turizm fırsatı sunarken; bazıları ise Türkiye’yi bir uçtan diğer ucuna kadar katediyor.

Dünya çapında meşhur

Tren rotalarının son yıllarda en gözdesi kuşkusuz Doğu ekspresi. Öyle ki, talebe yetişmek ve ulaşımı engellememek adına ‘Turistik Doğu Ekspresi’ de yakın zamanda tüketiciler ile buluştu. Yerli turistlerin akın ettiği hat, yabancı turistler arasında da tercih edilir hale geldi. Ankara-Kars-Ankara arasında her gün işleyen ana hat trenlerinden olan Doğu Ekspresi, tek seferini ortalama 24 saatte tamamlıyor. Tren içerisinde pulman, örtülü kuşetli, yemekli ve yataklı vagonlar yer alıyor. Doğu Ekspresi, ara durakları olan Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Erzincan ve Erzurum’dan da yolcu alıyor. Bu hat, kış mevsiminde kar yağarken; ilkbaharda ise doğa yeşillenmeye başladıkça özellikle ilgi görüyor. Pulman vagonlar 58 lira, yataklı vagonlar 480 liradan satılıyor.

Boğaziçi ve Göller

Yakın dönemde yeniden işlemeye başlayan Göller Ekspresi Isparta (Burdur) - İzmir (Basmane) hattında hergün karşılıklı olarak işliyor. Trenin ortalama seyahat süresi 8 saat 30 dakika sürüyor.

Yeni turlar

Pek çok tur firması, tur programlarına Göller Ekspresi’ni alarak yeni tur paketlerini de hayata geçirdi. Trenin Isparta-İzmir arası fiyatı 50 lira.

Boğaziçi Ekspresi de yeniden raylara döndü ve ilk seferini 8 Aralık’ta yaptı. Yüksek Hızlı Tren’lerin (YHT) durmadığı ara istasyonlardaki yolculuk ihtiyacını karşılayacak Boğaziçi Ekspresi, aynı zamanda Ankara’dan Arifiye’ye olan turizme katkı sunacak. Seyahat süresi 6 saat olacak Boğaziçi’nin en uzak mesafe ücreti 55 lira olarak uygulanıyor.

Turistik hat açılabilir

Turistlerin ve tur şirketlerinin gözde rotalarından bir diğer ise Vangölü Ekspresi. Hatta tıpkı Doğu Ekspresi gibi ‘turistik’ tren bu hat için de değerlendiriliyor. Ankara’dan sonra Kırıkkale, Kayseri, Sivas, Malatya, Elazığ, Bingöl ve Muş güzergâhı üzerinden Bitlis’in Tatvan ilçesine gelen tren, güzergahında doğanın güzelliklerini gözler önüne seriyor. Van Gölü Ekspresi bir seferini 24 saat 35 dakika içerisinde tamamlıyor. Tek yön pulman vagonlarda fiyat 58 lira.

En şanslı bölge Ege

TCDD Taşımacılık ana hat trenlerinden biri olan Toros Ekspresi ise her gün Konya ve Adana illeri arasında sefer yapıyor. Bölgenin ulaşımında önemli bir hat olan Toros Ekspresi, turizme de artı destek veriyor. Yaklaşık 6 saat süren ve her gün düzenli olarak yapılan seferler, pulman vagonlarda 25.50 liradan satılıyor.

Ekspres trenlerin kalkış ve ulaşım rotaları içinde en şanslı bölge Ege Bölgesi. Bölgenin kendi içinde veya farklı bir bölgeye bağlayan çeşitli tren hatları yer alıyor. Göller Ekspresi, Ege Ekspresi, Pamukkale Ekspresi gibi tren hatları İzmir’den Manisa’ya, Denizli’ye ve Afyon’a kadar hem ulaşım, hem de turizm yolunu uzatıyor.

30 gün önceden alınabilir

Trenlerde pulman-kuşetli-yataklı vagonlar gibi tercihler bulunurken, yemekli vagonlar da klasiklerden. İnternet, çağrı merkezi ya da gişelerden 30 gün önceden bilet almak mümkün.

20 ana hat treni var

Türkiye Cumhuriyet Devlet Demir Yolları (TCDD) tarafından yurt içi ve yurt dışı güzergahlarda hizmet veren 20 farklı ana hat treni bulunuyor. Bunlar 17 Eylül Ekspresi, 6 Eylül Ekspresi, Anadolu Ekspresi, Ankara Ekspresi, Başkent Ekspresi, Boğaziçi Ekspresi, Bosfor Ekspresi, Cumhuriyet Ekspresi, Doğu Ekspresi, Ege Ekspresi, Erciyes Ekspresi, Eskişehir Ekspresi, Fatih Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi, Karaelmas Ekspresi, Karesi Ekspresi, Meram Ekspresi, Optima Ekspresi, Sakarya Ekspresi ve Vangölü Ekspresi.

Doğu Ekspresi, Güney Kurtalan Ekspresi ve Vangölü Ekspresi Türkiye’deki en uzun demir yolu hatlarından. Bu üç trenle kalkış ve varış noktası arasındaki en kısa mesafe 12 saat sürmektedir. Ankara ve Tatvan arasında gerçekleşen seferlerde ise bu süre bir günü aşıyor.