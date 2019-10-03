Bu yatırım domino etkisi yaratır

Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “Volkswagen gibi büyük bir kuruluşun Türkiye’de büyük bir yatırım yapması, Almanya’da Türkiye’ye mesafeli bakan birçok başka firmayı da Türkiye’ye yönelmeye mecbur bırakacak. Alman firmaları özellikle oto tarafında domino etkisiyle yatırım yapmaya başlayacak” dedi.



Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Başkanı Murat Şahsuvaroğlu, ise şunları söyledi:



“Dünyanın en büyük üreticilerinden Volkswagen’in yatırımı ülkemize olan güvenin açık göstergesi. En son ülkemize otomotiv markaları yatırımının 22 yıl önce yapıldığını düşünürsek bu haberin ne denli önemli olduğunu daha net kavrayabiliriz.”



‘OSB’ler canlanacak’



CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, “Volkswagen’in gelmesi, çevre bölgelerle birlikte diğer ilçelerdeki OSB’lerin daha da canlanmasına imkan verecek. Bin mühendis, 5 bin mavi yakalı işçi olacağından bahsediliyor. Türkiye’nin prestiji açısından çok değerli bir yatırım” dedi.