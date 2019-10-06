Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları

Altın fiyatları haftanın son gününde nasıldı? Hafta sonu altın fiyatlarını merak edenler, Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarıyla birlikte gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını soruşturuyor. Altın satın almak veya var olan altınını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 6 Ekim 2019 Pazar günü altın fiyatlarında son durum...