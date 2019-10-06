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    HaberlerEkonomiBugün altın ne kadar? Altın fiyatları
    06.10.2019 - 10:26 |

    Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları

    Gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları merakla araştırılıyor. Yatırım amaçlı veya hediyelik olarak altın almak isteyenler arayışta. İşte altın fiyatlarında son güncel durum...

    Bugün altın ne kadar? Altın fiyatları

    Altın fiyatları haftanın son gününde nasıldı? Hafta sonu altın fiyatlarını merak edenler, Kapalıçarşı'daki altın fiyatlarıyla birlikte gram, çeyrek, yarım altın fiyatlarını soruşturuyor. Altın satın almak veya var olan altınını bozdurmak isteyenler altın fiyatlarını yakından takip ediyor. İşte 6 Ekim 2019 Pazar günü altın fiyatlarında son durum...

    Bugün altın ne kadar Altın fiyatları

    Rusya’da vinç nehre uçtuRusya’da sürücüsü el frenini çekmeyi unutunca vinç, sürüklenerek nehre uçtu.
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