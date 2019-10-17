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    HaberlerEkonomiBulgari’den havalı butik
    17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bulgari’den havalı butik

    Unifree Duty Free ve TAV Havalimanları Holding iştiraki olan gümrüksüz mağaza işletmeciliği kuruluşu ATÜ Duty Free, dünyada lüks marka denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Bulgari’nin İstanbul Havalimanı’nda açılan yeni butik mağazasını işletecek.

    Bulgari’den havalı butik

    Bulgari’nin mücevher, saat ve deri ürünlerini satışa sunacak olan yeni butik mağazası, İstanbul Havalimanı’nda toplam 115 metrekare satış alanında faaliyet gösterecek. Bulgari butikte özel konukların davet edileceği bir VIP lounge bulunuyor. 

    Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
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