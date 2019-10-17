17.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Bulgari’den havalı butik
Unifree Duty Free ve TAV Havalimanları Holding iştiraki olan gümrüksüz mağaza işletmeciliği kuruluşu ATÜ Duty Free, dünyada lüks marka denildiğinde ilk akla gelen firmalardan biri olan Bulgari’nin İstanbul Havalimanı’nda açılan yeni butik mağazasını işletecek.
Aşırı hız sonucu feci kaza kamerada: 1 ağır yaralıEsenyurt’ta yolda seyir halinde ilerleyen minibüs sürücüsü, aniden yavaşlayarak sağ dönüş yapınca arkasından hızla gelen motorun çarpmasına neden oldu. Yüksek hızla seyir halinde olan motor sürücüsü çarpmanın etkisiyle ağır yaralandı. Feci kaza güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.