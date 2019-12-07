Bulgaristan’ın en zor projesine Türk imzası

Cengiz Holding’den yapılan açıklamaya göre, Bulgaristan’da 70 yıldır yapılacak en zor inşaat projesi olarak kabul edilen hattın ihale bedeli ise 255 milyon euro olarak belirlendi. Sofya’yı Filibe’ye bağlayan demir yolunun 20 kilometrelik hattı, Bulgaristan demir yolu ağının en stratejik bölümünü oluşturuyor.

Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapısı Şirketi (NRIC) tarafından ihale edilen projenin yapılmasına 2014 yılında karar verildi. Hat için yaklaşık 1 milyar euro bütçe ayrıldı.



Güçlü rakipler



İhale sürecinde Çin, Türkiye, Yunanistan, İtalya, İspanya, Portekiz, Polonya ve Bulgaristan’dan 9 şirket yarıştı. 72 ayda tamamlanacak 20 kilometrelik hattın 7.68 kilometresini çift tüp, 2 adet tünel yapımı oluşturuyor. Yeni Avusturya Tünel Açma Metodu (NATM) ile inşa edilecek yapı tamamlandığında ise Bulgaristan’ın en uzun demiryolu tüneli olacak.



Bu tünellerin dışında proje kapsamında 8 köprü, 11 menfez ve yerleşim yerlerinin olduğu yerlerde ise 700 metrelik ses duvarı yapılacak. Ayrıca Elin Pelin yeni gar binası ile Pobit Kamık gar istasyonu proje kapsamında yapılırken, Vakarel Garı ve çevresi de yeniden düzenlenecek. 20 kilometrelik hattın sinyalizasyon ve video gözetim sistemleri de yine ortaklık tarafından kurulacak.



Projenin en önemli parçası



Bulgaristan Ulusal Demiryolu Altyapı Şirketi Müdürü Krasimir Papukçiyski, Sofya-Filibe Demiryolu Hattının Modernizasyonu projesinin en önemli parçasının Elin Pelin - Vakarel bölümü olduğunu belirterek, “Proje tarihi bir misyona sahip. Bu hat tüm güzergahtaki en ağır ve zor bölüm. Son 70 yıl içinde Bulgaristan’da böyle bir proje hayata geçirilmedi” dedi.



Cengiz İnşaat Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Koyuncu, Bulgaristan’daki en zor projeye imza atacaklarını ifade ederek, “Türkiye’de büyük bir deneyime sahip olduk. Bu birikim dünyanın en zor projelerine talip olmamızı sağladı. Mühendislik açısından dünyada sayılı firmaların üstesinden gelebileceği bir proje. Yurt dışında büyüme stratejisini sürdüreceğiz” diye konuştu.