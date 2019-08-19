Bundesbank’tan "resesyon" uyarısı

Bundesbank, ekonomiye yönelik bu yılın ağustos ayı raporunu yayımladı. Rapora göre, ticaret ihtilafları ve daha zayıf seyreden küresel ekonomi Alman ekonomisini etkilemeye devam ediyor.

“Mevcut verilere göre, sanayi üretiminin bu çeyrekte de belirgin bir şekilde daralması bekleniyor.” değerlendirilmesine yer verilen raporda, “Alman inşaat endüstrisindeki canlılığın ise devam etmesi bekleniyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Almanya'da üretimin bu yılın üçüncü çeyreğinde “cansız” kalacağına işaret edilen raporda, ekonominin resesyon kıyısında olabileceği uyarısında bulunuldu.

Raporda, iç ekonomiye yönelik sektörlerin Alman ekonomisinin büyümesini desteklemeye devam edeceğine işaret edilerek, iş gücü piyasasında ekonomide yavaşlamanın işaretlerinin görüldüğü belirtildi.

Avrupa Birliği'nde (AB) yer alan 11 Doğu Avrupa ülkesinin (Slovenya, Slovakya, Estonya, Letonya, Litvanya, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Romanya, Bulgaristan ve Hırvatistan) ekonomik gelişmesine ilişkin değerlendirilmelerin yer aldığı raporda, bu ülkelerin son yıllarda gerçekleştirdikleri güçlü ekonomik büyüme ile AB’nin diğer ülkeleriyle arasındaki gelir farkını gözle görülür şekilde kapattıklarına yer verildi.

Bundesbank raporuna göre, bu ülkelerin Avrupa iç pazarına kolayca erişmesi ve küresel ekonomiye daha fazla uyum sağlamaları kişi başına düşen gelirlerin artmasına sebep oldu. Raporda, bu ülkelerde daha fazla ekonomik gelişme için, kurumların çalışmalarını iyileştirmeyi sürdürmesi, yolsuzlukla mücadele edilmesi ve hukukun üstünlüğü konusunda daha fazla çalışmalar yapılması gerektiğine yer verildi.

Avrupa'nın en büyük ve dünyanın dördüncü ekonomisi olan Almanya ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,4 büyümesinin ardından yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,1 küçülme kaydetmişti.

Almanya'da ekonomi geçen yıl yüzde 1,4 büyüdü. Alman hükümeti ve AB Komisyonu, bu yıl ise büyümenin yüzde 0,5'te kalmasını bekliyor.