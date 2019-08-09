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    HaberlerEkonomiSon dakika: Bunu yapmayan ikinci el otomobil satışı yapamayacak
    09.08.2019 - 10:12

    Son dakika: Bunu yapmayan ikinci el otomobil satışı yapamayacak

    13 Ağustos itibariyle ikinci el araç alım satımlarında “Yetki Belgesi” zorunlu hale geliyor. Bu kapsamda 8 yaş veya 160 bin km'ye kadar ikinci el otomobillerin alım satımında ekspertiz raporu şart olacak ve “Yetki Belgesi” almayanlar ikinci el araç satışı yapamayacak.

    Son dakika: Bunu yapmayan ikinci el otomobil satışı yapamayacak

    İkinci el otomobil alım satımında yeni dönem başlıyor. 13 Ağustos itibariyle yürürlüğe girecek “İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik” kapsamında oto alım satımı yapmak için “Yetki Belgesi” zorunlu hale geliyor.

    Noterler rapor olmadan işlem yapamayacak

    “Yetki Belgesi” almayan ikinci el kara taşıtlarının ticareti ile ilgilenen firmaların alım satım işlemi yapamayacağına ve 8 yaş veya 160 bin km'ye kadar ikinci el araçların alım satımında ekspertiz raporu şartı aranacağına dikkat çeken Yüreğir Oto Ekspertiz Kurucusu İrfan Sisli, “Araç hasarlarını ve sorunlarını tespit etmek amacıyla ikinci el otomobil ticareti öncesi başvurulan ekspertiz merkezleri de artık satış öncesinde zorunlu hale geliyor. Yeni yasa ile birlikte aracın devri için Türk Standartları Enstitüsü (TSE) belgeli ekspertiz merkezlerinden alınmış araç raporu gerekecek. Noterler rapor olmadan işlem yapamayacak” dedi.

    Ekspertiz merkezlerini TSE denetleyecek

    Ekspertiz merkezlerinin taşıması gereken fiziki şartların, güvenlik tedbirlerinin ve çalışanların yetkinliklerinin de TSE tarafından yayınlanan yeni standart ile belirlendiğinin altını çizen Sisli, buna göre kullanılan cihazların yılda bir kalibrasyonunun yapılacağını ve yalnızca yeterlilik belgesine sahip ustaların çalıştırılabileceğini söyledi. Hem çalışanlar hem de müşteriler için yoğun güvenlik tedbirlerinin alınacağını ifade eden Sisli, “İş yerlerinde karşılama alanı, bekleme salonu, WC gibi bölümlerin bulunması da zorunlu olacak. Gerekli koşullara uygun iş yerleri, başvuruda bulunarak yetki belgesi alabilecek” diye konuştu.

    “Sektörde güvenli bir ortam oluşacak”

    Sisli, yeni dönemin sektöre etkisine ilişkin ise şu değerlendirmede bulundu:

    “Bugüne kadar ekspertiz merkezimize gelen birçok kişinin hem satıcı hem de ekspertiz tarafından mağdur edildiğine şahit olduk. Birçok ekspertiz merkezinde yetkinliği olmadan çalışan ustalar, doğru ölçüm yapmayan cihazlar bulunuyor. TSE denetimi ile artık bunların hepsi geride kalacak."

    “2. el araç piyasasını hareketlendirecek”

    İkinci el taşıt ticaretine ilişkin yönetmeliğin yürürlüğe girmesi ile beraber sektörde kaybolan güven ortamının yeniden oluşacağına vurgu yapan Sisli, “Ekspertiz merkezleri için zorunlu tutulan TSE düzenlemesi ile 2. el araç ticareti daha güvenli bir ortamda gerçekleşecek. Bu güven ortamının uzun zamandır durgun seyreden 2. el piyasasını da hareketlendireceği kanaatindeyim. İlgili birçok kurum ve kuruluşun görev, yetki ve sorumluluklarını düzenleyen bu yasa ile beraber alıcı ve satıcının hakları da netleşmiş olacak” diye konuştu.

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