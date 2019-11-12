Burgan Bank 140 milyon TL kâr etti

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın son çeyreğinde ihracat yapan firmaların nakit kredi ihtiyaçlarının yanı sıra dış ticaretlerinin finansmanı ve operasyonuna yönelik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırmayı; ana faaliyetlerine daha fazla odaklanarak, verimli çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.

Burgan Bank’ın 30 Eylül 2019 itibarıyla aktif büyüklüğü 21 milyar TL, nakdi kredileri 15 milyar TL, müşteri mevduatı 11 milyar TL oldu.