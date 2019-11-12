12.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ
Burgan Bank 140 milyon TL kâr etti
Burgan Bank, 2019 yılının üçüncü çeyreğinde 140 milyon Türk Lirası (TL) kâr açıkladı. Net kârını ise 112 milyon TL olarak açıklayan Burgan Bank, müşteri mevduatını yüzde 14 artırdı.
Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Yılın son çeyreğinde ihracat yapan firmaların nakit kredi ihtiyaçlarının yanı sıra dış ticaretlerinin finansmanı ve operasyonuna yönelik çözümlerle hayatlarını kolaylaştırmayı; ana faaliyetlerine daha fazla odaklanarak, verimli çalışmalarına yardımcı olmayı hedefliyoruz” dedi.
Burgan Bank’ın 30 Eylül 2019 itibarıyla aktif büyüklüğü 21 milyar TL, nakdi kredileri 15 milyar TL, müşteri mevduatı 11 milyar TL oldu.