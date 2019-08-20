Burgan Bank'ın aktif büyüklüğü 22 milyar lira
Burgan Bank, 2019 yılının ilk yarısında vergi öncesi kârını 132 milyon TL, net kârını ise 106 milyon TL olarak açıkladı. Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, müşterilerinin çözüm ortağı olarak kolay ve güvenilir hizmetlerle her zaman rekabetçi ürünler sunmayı hedeflediklerini belirtti. Bu doğrultuda gelişen Dijital Bankacılık kanalı ile yeni müşteriler kazandıklarını söyleyen Dinç, mevduatta büyüyerek tabana yayılmak için sağlam adımlarla ilerlediklerini ifade etti.
Bankanın 30 Haziran 2019 itibarıyla aktif büyüklüğü 22 milyar TL’ye, nakdi kredileri 18 milyar TL’ye, müşteri mevduatı 10 milyar TL’ye ulaştı.
Ana hissedarının Türkiye’ye uzun vadeli bakışı ve geçtiğimiz yıl yaptığı sermaye artışının etkisiyle haziran ayı itibarıyla bankanın özkaynakları 1.9 milyar TL’ye, katkı sermaye dâhil özkaynakları ise 3.7 milyar TL’ye ulaştı. Sermaye yeterlilik oranı konsolide bazda yüzde 18.50, solo bazda ise yüzde 20.66 seviyesinde gerçekleşti.
Butik Bankacılık anlayışı ile tüm segmentlerde çözüm odaklı ürün ve hizmetler sunduklarını belirten Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç, “Bu dönem içerisinde mevduat tarafında hacim artışının yanı sıra daha çok müşteriye ulaşmak için dijital bankacılık alanına odaklandık” diye konuştu.