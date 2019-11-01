Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, dijitalleşen dünyada lojistiğin önem kazandığını belirtirken, Çin’i lojistik farkıyla geçme şansı olduğunu kaydetti. Petro-kimyada Rönesans Holding’in Ceyhan’a 1.2 milyar dolarlık yatırım yapacağını, temelin Haziran 2020’de atılmasının ardından 2023’te üretime geçileceğini dile getiren Varank, bu yatırımla petro-kimyada 400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçileceğini vurguladı. Petro-kimyada global firmaları da çekerek Ceyhan bölgesini “hub” yapmak istediklerine dikkatİ çeken Varank, SOCAR firmasının da Aliağa’ya petro-kimya alanında yeni yatırım yapacağını açıkladı. SOCAR’ın bürokrasiye ilişkin, “illallah ettik” dediğini anımsatan Varank, “İstenen belgeler 2-3 metreyi buluyor. bürokrasi risk almıyor, ama öyle de iş olmuyor. Endüstri bölgesi ilan ettik, tüm belgeleri bakanlık olarak veriyoruz artık” dedi.



Varank, Milliyet’e özetle şöyle konuştu:



ÇİN’İ LOJİSTİKLE GEÇERİZ: Dünyada artık rekabet dijitalleşmeyle oluyor. Artık ucuz işgücü varmış ondan dolayı rekabette avantajlı ülkeler varmış, artık o devirler geçti. Şu an Çin’deki işçilik maliyetleri neredeyse Avrupa’ya, Türkiye’ye yaklaştı. Lojistik de çok önemli. Bu konuda Ulaştırma Bakanlığımızla çok sıkı bir çalışma yaptık. Kalkınma Planımıza dahil ettik. Türkiye’de sanayinin ihtiyaç duyduğu lojistik bağlantılarının hepsini önümüzdeki kalkınma planı çerçevesinde hayata geçireceğiz. Zaten sanayide belli bir kaliteyi yakalamış durumdasınız. Çin biraz ucuz, ama lojistik farkıyla sizin onu geçme şansınız var. Dolayısıyla bunların hepsini bütüncül bir yaklaşımla ele alıyoruz.



AVANTAJI KULLANACAĞIZ: Petro-kimyada bizim Ceyhan’daki uzun yıllardır devam eden süreci neticelendirdik artık. Rönesans Holding inşallah haziran ayı gibi temeli atmaya başlayacak. Orada yapmaya çalıştığımız iş bir kümelenme.

Biz 15 milyar dolarlık petro kimya ithalatı yapıyoruz. Müthiş bir pazar. Zaten hangi global firmalarla konuşsanız Türkiye’nin ne kadar önemli olduğunun farkındalar ve bu pazara girmek istiyorlar.



Hammadde yine dışarıdan gelecek, ama en azından yarı mamul maddeyi hazır almamış olacağız. Onun avantajını kullanmış olacağız.



İTHALATIN ÖNÜNE GEÇECEĞİZ: Bunun yanında daha önce süper teşvik verdiğimiz 2 firma var. Onlar da yatırımlarını hızlandırdılar. Temellerini atacaklar. Rönesansın yapacağı yatırım 1.2 milyar dolarlık bir yatırım.



Biz burada aşağı yukarı 300-400 milyon dolarlık ithalatın önüne geçmiş olacağız. 2023 gibi üretime geçmeyi planlıyorlar.



HUB YAPMAK İSTİYORUZ: Petro-kimya konusunda özellikle Ceyhan merkezli global firmaları da çekerek burayı bir ‘hub’ yapmak istiyoruz. Açık konuşmak gerekirse biz bunda geç kaldık. Bu işi Uzak Doğu, Avrupa falan bir gram petrolü olmayan ülkeler Singapur gibi vesaire bu işi tamamladılar ve şimdi bu işin kaymağını yiyorlar.



Bu yatırımı şimdiye yapmış olmamız lazımdı. Ama işte süreçler çok uzun. Orada da bürokrasi çok uğraştırıyor. Ceyhan’da kamulaştırma davaları, bilmem ne davaları vesaire o kadar uğraştık ki. Onun için de emin olun tek tek arıyorum. Valiyi arıyorum belediye başkanını arıyorum diyorum ki şu işi bitir diyorum.



Biraz hareket lazım

Bakan Varank, 2018’deki ekonomik saldırılardan sonra yerli şuurunun biraz daha oluştuğunu belirterek, “Sadece bürokrasiyi biraz hareket ettirmek lazım. Bürokrasi kendini koruma iç güdüsüyle hareket ediyor. ‘Ben niye risk alayım’ diyor. Ama öyle iş olmuyor” dedi.



Sorunları çözüyorum



SOCAR da Aliağa’da yine petro-kimya ile ilgili yeni yatırım yapma niyeti var. İnşallah onlar da başlayacaklar. Orayı endüstri bölgesi ilan etmiştik. Onlar da neyden şikayet ediyorlar. ‘5-6 milyar dolar yatırım yaptık. İllallah ettik’ diyor. İstenen belgeler 2-3 metreyi buluyor. Belediyeyle uğraşıyor onunla bununla uğraşıyor.



Endüstri bölgesi ilan ettik. Başka hiçbir yere gitmiyor. Geliyor benim bakanlığıma her işini ben takip ediyorum, çözüyorum, izinlerini ben veriyorum.



