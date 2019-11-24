BİST106.588-0,20EURO6,30-0,12USD5,710,27ALTIN268,770,10
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Haberler Ekonomi HaberleriBürotime’a Üstün Tasarım Ödülü
    24.11.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bürotime’a Üstün Tasarım Ödülü

    Bürotime’ın home ofis ürün ailesinden Era Home, Design Week Turkey 2019’da Üstün Tasarım Ödülü’nün sahibi oldu. Şirketten konuyla ilgili yapılan açıklamada şöyle denildi:

    Bürotime’a Üstün Tasarım Ödülü

    Bürotime Tasarım Ekip Lideri Utkan Kızıltuğ’un tasarladığı Era Home, teknoloji ve doğanın uyumunu simgelerken, ahşap ayaklarının yarattığı sıcaklık duygusunu, özenle kurgulanmış gizli kablo kanal detay çözümleriyle buluşturarak fonksiyonel bir birliktelik sunuyor. İki adet bölme içerisinde yer alan çekmecelerin ahşap detaylarındaki özgün dokunuşlar, kullanıcısını doğaya yakın hissettirirken, aynı zamanda masaüstünün düzenli bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Depolama üstünde yer alan raf ünitesiyle, özel aksesuarlara yer verebilmesine imkân sunarak, kişiselleştirilebilir çalışma alanı yaratılmasına da olanak tanıyor.”

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Park halindeki minibüs alev alev yandı!

    Park halindeki minibüs alev alev yandı!

    Tırnaktaki DNA izi baba ve ağabeye ait

    Tırnaktaki DNA izi baba ve ağabeye ait

    Büyükanıt, askeri törenle uğurlandı

    Büyükanıt, askeri törenle uğurlandı

    ‘Her 20 otizmliye bir danışman’

    ‘Her 20 otizmliye bir danışman’

    Sıradaki Haber