Bürotime’a Üstün Tasarım Ödülü

“Bürotime Tasarım Ekip Lideri Utkan Kızıltuğ’un tasarladığı Era Home, teknoloji ve doğanın uyumunu simgelerken, ahşap ayaklarının yarattığı sıcaklık duygusunu, özenle kurgulanmış gizli kablo kanal detay çözümleriyle buluşturarak fonksiyonel bir birliktelik sunuyor. İki adet bölme içerisinde yer alan çekmecelerin ahşap detaylarındaki özgün dokunuşlar, kullanıcısını doğaya yakın hissettirirken, aynı zamanda masaüstünün düzenli bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Depolama üstünde yer alan raf ünitesiyle, özel aksesuarlara yer verebilmesine imkân sunarak, kişiselleştirilebilir çalışma alanı yaratılmasına da olanak tanıyor.”