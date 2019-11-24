Bürotime’a Üstün Tasarım Ödülü

“Bürotime Tasarım Ekip Lideri Utkan Kızıltuğ’un tasarladığı Era Home, teknoloji ve doğanın uyumunu simgelerken, ahşap ayaklarının yarattığı sıcaklık duygusunu, özenle kurgulanmış gizli kablo kanal detay çözümleriyle buluşturarak fonksiyonel bir birliktelik sunuyor. İki adet bölme içerisinde yer alan çekmecelerin ahşap detaylarındaki özgün dokunuşlar, kullanıcısını doğaya yakın hissettirirken, aynı zamanda masaüstünün düzenli bir görünüm kazanmasını sağlıyor. Depolama üstünde yer alan raf ünitesiyle, özel aksesuarlara yer verebilmesine imkân sunarak, kişiselleştirilebilir çalışma alanı yaratılmasına da olanak tanıyor.”
Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.