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    HaberlerEkonomi Haberleri Bursa iş alemi yerli otoda ‘jeste hazır’
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    31.12.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bursa iş alemi yerli otoda ‘jeste hazır’

    BTSO Başkanı İbrahim Burkay, yerli otonun Bursa’da üretilecek olmasından gurur duyduklarını belirterek, “Projenin ilk günden itibaren destekçisi olduk. Bundan sonra da uluslararası bir marka olması için en büyük destekçisi biz olacağız” dedi

    Bursa iş alemi yerli otoda ‘jeste hazır’

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, yerli ve milli oto projesini ortaya çıktığı ilk günden itibaren desteklediklerini ifade ederek, “Türkiye’nin ilk otomobil fabrikasına ev sahipliği yapan Bursa’nın bu tarihi görevi üstlenmesi için Cumhurbaşkanlığı, Bakanlıklar ve konsorsiyum şirketleri ile iş birliği içerisinde çalışmalar yürüterek lobi faaliyetleri gerçekleştirdik. Bundan sonraki süreçte de yerli otomobilimizin uluslararası bir marka olması yolunda atılan tüm adımların en büyük destekçisi olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

    Bursa’da şaha kalkacak

    Bursa ekonomisinin nitelikli dönüşümü ve bu tür makro yatırımları kente kazandırmak adına gerçekleştirdikleri çalışmaların yerli otomobil projesi için güçlü bir altyapı oluşturduğunu belirten  Burkay, “Bursa’mızın böylesine tarihi bir görevi üstlenmesi bizleri gururlandırmıştır. Otomotiv, tekstil ve makine gibi sektörlerdeki güçlü üretim tecrübesi ve nitelikli insan kaynağı ile kentimiz görevi layıkıyla yerine getirecektir” dedi.

    Yüksek teknoloji

    TEKNOSAB ve KOBİ OSB gibi endüstri 4.0’ın temellerinin atıldığı merkezlerde üretime geçecek yüksek teknolojili firmaların, elektrikli yerli otomobilin parçalarının üretiminde büyük bir söz sahibi olması bekleniyor.

    Yerli otomobilin güçlendireceği ekosistemle Bursa’nın gelecekteki 50 yılda da otomotiv sektörünün üretim merkezlerinden biri olmaya devam edeceğini belirten Burkay, “İstihdam ve ihracata önemli katkılar sunacak olan yerli otomobilin kentimize kazandırılması nedeniyle kentim ve iş dünyamız adına Sayın Cumhurbaşkanımıza, hükümetimize ve Türkiye’nin Otomobili Girişim Grubumuza şükranlarımızı sunuyorum” dedi.

    26 şehir istiyordu

    Burkay, TEKNOSAB, BUTEKOM, Model Fabrika, insan kaynağı ve lojistik imkanların Bursa’yı yerli oto üretimine aday 26 şehir arasında ayrıcalıklı hale getirdiğini söyledi.

    Bursa iş alemi yerli otoda ‘jeste hazır’

    Sırada test merkezi var

    Bursa’nın Yenişehir ilçesinde kurulması planlanan Oto Test Merkezi, yerli ve milli otomobilin tanıtımıyla tekrar gündeme geldi. Merkez için 2 Aralık 2017’de Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile Savunma Sanayi Destekleme Fonu, İşbirliği Protokolü imzaladı. AK Parti Yenişehir İlçe Başkanı Fikret Hatipoğlu, “Otomobil fabrikasının Gemlik’e inşa edileceği açıklandı. Şimdi gözler Gemlik’e olduğu kadar Oto Test Merkezi’nin inşa edileceği Yenişehir’e de çevrilmiş oldu” dedi.

    Bursa iş alemi yerli otoda ‘jeste hazır’

     

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