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    HaberlerEkonomi Haberleri Bursa'da ihtiyaç sahiplerine içme suyu yüzde 30 indirimli
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    24.12.2019 - 20:56 | | AA

    Bursa'da ihtiyaç sahiplerine içme suyu yüzde 30 indirimli

    Bursa Büyükşehir Belediyesinden, kentteki ihtiyaç sahiplerinin içme suyunu yüzde 30 avantajlı fiyatla kullanmasını sağlayan kararın kabul edildiği bildirildi.

    Bursa'da ihtiyaç sahiplerine içme suyu yüzde 30 indirimli

     

    Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Alinur Aktaş yönetiminde gerçekleştirilen belediye meclisinin aralık ayı toplantısı ikinci oturumunda, içme suyu fiyatlarına indirim ve artış kararları, tek maddede oy çokluğuyla alındı.

    Buna göre, sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olmayan, 3294 Sayılı Kanun kapsamında fakir ve muhtaç durumda olduğu tespit edilen, öksüz ve yetimler, dullar, 65 yaşını doldurmuş kişiler ile 2828 Sayılı Kanun kapsamında yoksulluk içerisindeki ailelerin çocuklarına yönelik Sosyal Ekonomik Destek alan aileler, 1 Ocak'tan itibaren içme suyunu yüzde 30 indirimli kullanacak.

    Ayrıca Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresinin işletme maliyetlerindeki artış nedeniyle içme suyu fiyatlarına yüzde 15 zam yapılacak.

    Başkan Aktaş, indirim kararının Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığınca onaylanan, her yıl güncellenen listelere göre yapılacağını belirtti. Kararın 44 bin civarında ihtiyaç sahibini ilgilendirdiğini aktaran Aktaş, zammın ise yağışların yetersiz kalması ve ekstra yatırımların finansmanı anlamında zorunlu olarak uygulanacağını kaydetti.

    Öte yandan CHP Grup Sözcüsü Osman Ayradilli, bu yıl ilk kez düzenlenen ve 29 Aralık'ta sona ermesi planlanan kitap fuarı dolayısıyla Aktaş'ı kutladı.

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