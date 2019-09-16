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    HaberlerEkonomiBursa’nın en büyüğü Oyak Renault oldu
    16.09.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bursa’nın en büyüğü Oyak Renault oldu

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın (BTSO) ‘İlk 250 Büyük Firma  2018’ araştırmasının sonuçlarına göre, ilk sırayı 20.2 milyar TL ciro ile Oyak Renault aldı.

    Bursa’nın en büyüğü Oyak Renault oldu

    Bu yıl 22’nci kez gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre listede yer alan firmalar, katma değer, istihdam ve ihracatta bugüne kadarki en yüksek değerlere ulaştı.

    Listede yer alan 250 firmanın toplam cirosu 148.3 milyar TL oldu. Söz konusu firmaların katma değerleri toplamı bir önceki yıla göre yüzde 47’lik artışla; araştırmanın ilk yılından bu yana en yüksek seviye olan 27.8 milyar TL’ye ulaştı. 

    20 milyar TL ciro

    İlk 250 Firma Araştırması’nın zirvesinde 20.2 milyar TL ciroyla Oyak Renault yer aldı. Oyak Renault’u 19.8 milyar TL ile geçen yılın lideri Tofaş izledi. Bosch firması ise 6.6 milyar TL ciro ile listenin üçüncü sırasında bulunuyor. Söz konusu 3 firmayı sırasıyla Borçelik, Limak, Sütaş, Bursa Eczacılar Kooperatifi, Asil Çelik, Özdilek AVM ve Korteks takip etti.

     

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