Bursa’nın yöresel tatları tescilleniyor

Bursa’nın yöresel ürünlerini koruma altına almak ve kentin coğrafi işaretli ürün sayısını artırmak hedefiyle önemli çalışmalara imza atan Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), yöresel ürünleri ekonomik değere dönüştürmeyi amaçlıyor. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın coğrafi yapısı, tarım üretimi, tarihi ve kültürel çeşitliliği ile geleneksel ve yerel ürünler bakımından Türkiye’nin en zengin şehirlerinden biri olduğunu söyledi. BTSO olarak Bursa’nın sahip olduğu değerleri en iyi şekilde muhafaza ederek gelecek nesillere aktarmayı hedeflediklerini belirten Başkan Burkay, “Bu doğrultuda şehrimize özgü geleneksel ve yöresel ürünlere coğrafi işaret tescili almak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Kestane şekeri için gerçekleştirdiğimiz başvurunun ardından tahinli pide, cevizli lokum, pideli köfte, süt helvası ve cantık için de Türk Patent ve Marka Kurumu’na başvurumuzu gerçekleştireceğiz. Coğrafi işaret tesciliyle Bursa’ya özgü ürünleri koruma altına alırken, bu ürünlerin marka değerleri ve tanınırlıklarının da artmasını sağlayacağız” dedi.









‘Katma değer artacak’



Tescil belgesi ile ürünlerin Bursa ekonomisine katkılarının da artacağını ifade eden Başkan Burkay, coğrafi işaretin ürünlerin sahip olduğu katma değeri yükselttiğine dikkati çekti. Coğrafi işaret tescilli ürünlerin yurt dışı satışında muadillerine göre yaklaşık 2 kat daha pahalıya satıldığını vurgulayan Başkan Burkay, “Coğrafi işaret tescili ile hem Bursa’ya özgü ürünlerin katma değeri hem de üreticilerin gelirleri artacak. Bursa’daki ürünlerin tescillenmesi için önümüzdeki dönemde de çalışmalara devam edeceğiz” diye konuştu.



‘Dünyayla buluşacak’



Bursa’ya özgü ürünlerin dünyaya tanıtılması açısından coğrafi tescilin önemine değinen Burkay konuşmasını şöyle sürdürdü:



“Dünya genelinde coğrafi işaret tescilli yaklaşık 10 bin ürünün pazar büyüklüğü 200 milyar dolara ulaşmış durumda. İtalya’nın balzamik sirkesi ve parmesan peyniri, Fransa’nın rokfor peyniri her yıl ülkelerine milyonlarca dolarlık katkı sağlıyor. BTSO olarak Bursa’nın mevcut potansiyeliyle bu pazardan önemli bir pay alabileceğine inanıyoruz. Bursa’da üretilen, şehrimizle özdeşleşmiş, yabancı turistlerin ilgi gösterdiği çok sayıda ürünümüz bulunuyor. Bu doğrultuda önümüzdeki dönemde Avrupa Birliği’nden de tescil belgesi alarak ürünlerimizi dünya ile buluşturmayı hedefliyoruz.”









Unlu mamuller için çalışmalar başladı



BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Aytuğ Onur Bursa’nın yöresel lezzetleri ve tarım ürünlerinin coğrafi işaret tescili almasına büyük önem verdiklerini söyledi. Bu kapsamda BTSO 16. Komite (Un ve Unlu Mamüller İmalatı) öncülüğünde Bursa’daki tahinli pide, cevizli lokum ve cantık üreticilerini ziyaret ettiklerini belirten Onur şu bilgileri verdi:



“Ürünlerin tarihi, imalat süreçleri ve Bursa’ya özgü olmasını sağlayan özelliklerine ilişkin bilgileri topluyoruz. Bu ürünlere ilişkin müracaatımızı en kısa sürede Türk Patent ve Marka Kurumu’na ileteceğiz. Oda olarak şehrimizdeki coğrafi işaretli ürünlerin sayısını artırmak adına çalışmalara devam edeceğiz.”



Aytuğ Onur ayrıca Bursa Orman Bölge Müdürlüğü tarafından Bursa defne yaprağı için yapılacak coğrafi işaret tescil başvurusuna da paydaş olarak destek vereceklerini belirtti.