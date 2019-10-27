BİST100.216-0,13EURO6,420,13USD5,780,24ALTIN279,150,12
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEkonomiBursa’ya 40 ülkeden alıcı
    27.10.2019 - 07:50 | | EKONOMİ SERVİSİ

    Bursa’ya 40 ülkeden alıcı

    Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Ticaret Bakanlığı, Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) destekleriyle düzenlenen ‘Bursa Textile Show Fuarı’nı 40 ülkeden 500 yabancı alıcı ziyaret etti.

    Bursa’ya 40 ülkeden alıcı

    BTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi ve her üç görüşmeden biri olumlu neticelendi.

    BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tekstil sektöründe, 3 yılda 60’ı aşkın ülkeden 9 binin üzerinde yabancı iş insanını Bursa’da firmalarla buluşturduk. 40 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerde 24’ü bulan UR-GE projelerinde yüzde 150’yi bulan ihracat artışları yakaladık” dedi.

    Resulayn'daki PKK/YPG'ye ait tünel kullanılamaz hale getirildiTürk Silahlı Kuvvetleri ve Suriye Milli Ordusu tarafından Suriyede, Fırat'ın doğusunda başlatılan 'Barış Pınarı Harekatı' kapsamında, SMO unsurları Resulayn'da tespit edilen PKK/YPG'li teröristlere ait tünel ve mevzileri kullanılamaz hale getirildi.
    daha fazla video için
    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? 27 Ekim Türkiye saaati

    Saatler geri alındı mı? Şu anda saat kaç? 27 Ekim Türkiye saaati

    Altın Yunus ‘Aidiyet’in

    Altın Yunus ‘Aidiyet’in

    Hafızalardan silinmiyor

    Hafızalardan silinmiyor

    Yunanistan’daki Gümüşhane

    Yunanistan’daki Gümüşhane

    Sıradaki Haber