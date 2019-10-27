Bursa’ya 40 ülkeden alıcı

BTSO’dan yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi’nde, 22-24 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen fuarda, 5 binin üzerinde ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi ve her üç görüşmeden biri olumlu neticelendi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Tekstil sektöründe, 3 yılda 60’ı aşkın ülkeden 9 binin üzerinde yabancı iş insanını Bursa’da firmalarla buluşturduk. 40 binden fazla ikili iş görüşmesi gerçekleştirildi. Farklı sektörlerde 24’ü bulan UR-GE projelerinde yüzde 150’yi bulan ihracat artışları yakaladık” dedi.