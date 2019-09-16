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    HaberlerEkonomiBütçe 576 milyon lira fazla verdi
    16.09.2019 - 11:20 |

    Bütçe 576 milyon lira fazla verdi

    Hazine ve Maliye Bakanlığı, merkezi yönetim bütçesinin ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdiğini duyurdu.

    Bütçe 576 milyon lira fazla verdi

    Merkezi yönetim bütçesi Ağustos ayında 576 milyon TL fazla verdi. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, aynı dönemde bütçe 11,4 milyar TL faiz dışı fazla verdi.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "2018 yılı Ağustos ayında 5,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ağustos ayında 576 milyon TL fazla vermiştir. 2018 yılı Ağustos ayında 2,5 milyar TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2019 yılı Ağustos ayında 11,4 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

    2019 yılı Ağustos ayında bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 34,1 oranında artarak 94,3 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 23,2 oranında artarak 93,7 milyar TL olarak gerçekleşmiştir.

    2019 yılı Ağustos ayında vergi gelirleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 9,3 oranında artarak 66,6 milyar TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç bütçe giderleri ise yüzde 22,1 oranında artarak 82,8 milyar TL olmuştur.

    Ocak-Ağustos 2019 Dönemi Bütçe Gerçekleşmeleri

    2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 50,8 milyar TL açık veren bütçe, 2019 yılı Ocak/Ağustos döneminde 68,1 milyar TL açık vermiştir.

    2018 yılı Ocak-Ağustos döneminde 559 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde 1,2 milyar TL faiz dışı fazla verilmiştir.

    2019 yılı Ocak-Ağustos döneminde bütçe gelirleri bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 21,6 oranında artarak 590,7 milyar TL olmuştur. Bütçe giderleri ise yüzde 22,8 oranında artarak 658,8 giderleri ise yüzde 21,2 oranında artarak 589,5 milyar TL olmuştur."

    Köpeğe ve kendine engel olmaya çalışan çocuğa taş attıKocaeli'nin Körfez ilçesinde, bir kişi yerde yatan köpeğe taş atarken, kendisine engel olmaya çalışan çocuğu da tokat atmaya çalışıp taş attı. Görüntüler sosyal medyada yayınlanırken, büyük tepki oluştu.
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