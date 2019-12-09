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    09.12.2019 - 07:50 | | ANKARA Milliyet

    Bütçe maratonu Genel Kurul’da

    TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun ardından, TBMM Genel Kurulu’nda bütçe görüşmeleri başlıyor.

    Bütçe maratonu Genel Kurul’da

    Genel Kurul’da, 2020 Yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nin tümü üzerindeki görüşmeler bugün yapılacak. Genel Kurul, bütçe görüşmeleri için cumartesi ve pazar günleri dahil aralıksız toplanacak ve günlük programını tamamlayıncaya kadar çalışmalarını sürdürecek.

    Kamu idarelerinin bütçe ve kesin hesapları üzerindeki görüşmeler 8 turda ele alınacak. 2020 yılı bütçesinin Genel Kurul’daki görüşme takvimi kapsamında, yarın TBMM, 11 Aralık Çarşamba Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Yargıtay, Danıştay, 12 Aralık Perşembe Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, 13 Aralık Cuma Ticaret Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, 14 Aralık Cumartesi Sağlık Bakanlığı, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, 15 Aralık Pazar Milli Eğitim Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, 16 Aralık Pazartesi Tarım ve Orman Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, 17 Aralık Salı Cumhurbaşkanlığı bütçeleri görüşülecek.

    Meclis’in bütçe maratonu, 20 Aralık Cuma günü bütçenin tümü üzerinde yapılacak son konuşmalarla tamamlanacak.

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