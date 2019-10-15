Bütün acil çağrılar 112’de birleştiriliyor

İçişleri Bakanlığı mühendislerince geliştirilen yerli yazılım ile 44 ilde hizmet veren 112 Yeni Nesil Acil Çağrı Merkezleri İngilizce, Arapça, Almanca ve Rusça olmak üzere dört yabancı dilde de hizmet veriyor. ‘Engelsiz 112’ ile işitme kaybı olan vatandaşlar görüntülü görüşme imkanı ile acil çağrı hizmeti alabiliyor. Ayrıca otomobillere entegre çalışan acil çağrı sistemi ‘eCall’ın (acil çağrı) altyapısı ile kaza anında 112’ye doğrudan çağrı iletilebiliyor.



Yeni nesil proje



İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik, acil yardım, talep ve ihbarlarının 110 Yangın İhbar, 112 Sıhhi İmdat, 155 Polis İmdat, 156 Jandarma İmdat, 122 Alo AFAD, 177 Orman Yangın İhbar, 158 Sahil Güvenlik gibi çeşitli kurumlara ait acil çağrı hatları kullanılarak yapıldığınI, bu durumun güçlüklere neden olduğunu söyledi.



Çelik, şu bilgileri verdi: “Bakanlığımızca acil çağrı gerektirecek durumlarda kişilerin birden çok numara yerine tek bir numarayı (112) bilmeleri ve kullanmaları, acil çağrı alındıktan sonra ihtiyaç duyulacak tüm ekiplerin en kısa sürede olay yerine ulaşmalarının sağlanması, kurumların gereksiz ve asılsız çağrılar nedeniyle artan iş yükünün azaltılması ve daha etkin çalışmasının sağlanması için çalışmalara başlandı. Yeni Nesil 112 Projesi kapsamında, 112 Acil Çağrı Merkezlerimiz 45 ilde hizmete başladı. Yeni Nesil 112 Projesi ve yazılımı, İçişleri Bakanlığı mühendislerince gerçekleştiriliyor. Bu proje ile Türkiye’nin herhangi bir noktasında yaşayan vatandaşlar için acil çağrı hizmetlerine ulaşım kalitesi standardize ediliyor. 2020 sonu itibarıyla 81 ilin tamamında 112 Acil Çağrı merkezi faaliyete girecek.”



İlk ayağı tamamlandı



Turkcell Kurumsal Satıştan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ceyhun Özata, “112 Acil Çağrı Merkezleri’nin planlanandan hızlı bir şekilde altyapısı ve donanımları ile kurulumlarını tamamlayarak hizmete girmesi için çalışıyoruz. İstanbul altyapısını tamamladık. Kısa bir süre içinde Doğu Anadolu ve Doğu Karadeniz bölgelerimizde yer alan 25 illimizin altyapısını da hazırlayarak Türkiye’nin batısıyla doğusunun aynı hizmeti almasını sağlayacağız” dedi.