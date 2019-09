‘Büyük Akdeniz Şöleni’ne davet

Bu yıl üçüncüsü düzenlenecek olan Uluslararası Adana Lezzet Festivali, “Büyük Akdeniz Şöleni” temasıyla 400 bin ziyaretçiyi ağırlamaya hazırlanıyor. 4-6 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek festivale, temaya uygun olarak Akdeniz çanağından ülkeler davet edildi. KKTC, İtalya, Malta, Lübnan, Fas, Fransa, İspanya, Yunanistan, Arnavutluk, Tunus ve Bosna Hersek festivalde geleneksel yemeklerini tanıtacak. Türkiye’den de ev sahibi Adana ile konuk şehirler Gaziantep ve Hatay kendilerine özgü lezzetlerle Akdeniz havası estirecekler.



Akdeniz’den esmeye başlayan lezzet rüzgarı Uzak Doğu’ya uzanacak. Güney Kore ve Endonezya’nın da katılacağı festival, kelimenin tam anlamıyla ‘büyük şölene’ dönüşecek.







Şefler şov yapacak



Festival kapsamında dünyanın en tanınmış şefleri birçok gösteri yapacak. Festival, dünyanın en iyi kasabı olarak bilinen Dario Cecchini (İtalya), Juan Jose Lopez (İspanya), Nihad Mamaledzija (Bosna Hersek), Christian Plumail (Fransa), Rafram Chaddad (Tunus), Altin Prenga (Arnavutluk) ve Anissa Helou (Lübnan) gibi önemli isimleri ağırlayacak. Türkiye’den de Cüneyt Asan, Hazer Amani, Danilo Zanna, Ebru Baybara Demir, Eyüp Kemal Sevinç, Yunus Emre Akkor gibi ünlü şefler ana sahnede Adana mutfağını vurgulayan şovları ve söyleşileriyle festival ziyaretçileriyle buluşacak.



‘Bu lezzetler bir hastalık’



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, “Adana lezzetleri bir hastalıktır” dediği konuşmasında, Adana’nın UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağına katılması için başvuruda bulunduklarını açıkladı. Karalar, “Yerel mutfağımızın değerlerini koruyarak, bugüne adapte etmenin ve geleceğe taşımanın gayreti içerisindeyiz. Adana mutfağı, içinde tarih boyunca süzülüp gelen, eşi benzeri olmayan bir bilgi birikimini barındırıyor. Bu özel ve eşsiz mutfak kültürünün, festival sayesinde ülkeleri, kıtaları aşan bir üne kavuşacağından eminim” dedi. Karalar, köylerde organik tarımı teşvik edeceklerini de sözlerine ekledi.



‘Yolları taştan’



Üç gün boyunca gastronomi dünyasının nabzı, Merkez Park’ta kurulacak festival alanında atacak. Mutfak atölyeleri, tadım oturumları, söyleşiler, paneller, çocuk etkinlikleri, kentin önde gelen lezzet markalarının stantları gibi öğeler de etkinlik programında yer alacak. Festivalin kortej yürüyüşü ise “Adana’nın yolları taştan” türküsü eşliğinde gerçekleştirilecek.









En uzun et şiş rekoru denemesi



Adana Valisi Mahmut Demirtaş festivalde Guinness rekoru denemesinin de olacağını duyurdu. Demirtaş şu bilgiyi verdi:



“Halihazırda 194.5 metrelik et şiş ile dünya rekoru Çin’in elinde. Adanalı işletmemiz de yaklaşık 250 metre uzunluğundaki mangal üzerinde, 222 metrelik et şiş ile Guinnes dünya rekorunu Türkiye’ye getirecek ve ‘tek şişte en uzun et pişirme rekoru’ Adana’da kırılacak. Böylece Adana Lezzet Festivali bu yıl hem lezzetleri hem de kırılacak Guinness rekoru ile anılacak.”



Demirtaş, festivalin markalaşma sürecinin başlatıldığını da söyledi.



Fotoğraflar: HÜSEYİN ÖZDEMİR