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    HaberlerEkonomiBüyük banka hisselerini devretti
    31.07.2019 - 14:49| AA

    Büyük banka hisselerini devretti

    DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, Sberbank'ın bugün itibarıyla hisselerini Emirates NBD'ye devrettiğini açıkladı.

    Büyük banka hisselerini devretti

    DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş açıklamasında, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti. Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor" dedi.

    Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim da açıklamasında, "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor" dedi.

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