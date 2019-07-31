Büyük banka hisselerini devretti

DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş açıklamasında, "Sberbank, bugün itibarıyla bankamızdaki hisselerini Emirates NBD'ye devretti. Dünya dengelerini sarsan güç ve ticaret savaşlarının yaşandığı, aynı zamanda bölgemizin son derece hassas, ekonomimizin ise zorlu dönemden geçtiği bir süreçte, bankamızın hisseleri 4. kez el değiştiriyor" dedi.

Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Abdulla Al Qassim da açıklamasında, "Türkiye, hızla büyüyen bir ekonomi. Bizim için oldukça önemli bir büyüme fırsatı sunuyor" dedi.